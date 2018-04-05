Петербуржцы настроят собственный супертариф на связь

Теперь каждый петербургский абонент Tele2 сможет самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от своих потребностей. С новой линейкой «Мой Tele2» клиенты оператора получат еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи.

Пользователи могут в любой момент изменить количество минут и интернет-трафика, выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 35 Гб мобильного интернета и до 1000 минут звонков.

Также абонентам доступны специальные опции. Например, безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Можно активировать возможность безграничного использования услуги навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также подключить стриминговые сервисы YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Такой конструктор работает на всех пакетных тарифных планах.