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Футбольные сувениры для бизнеса: виды изделий и технологии печати

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Разнообразные футбольные сувениры – какие изделия входят в эту категорию. Какие технологии используются в производстве сувениров.

Бизнес на основании розничных продаж футбольных сувениров является весьма перспективным решением. Он особенно актуален в преддверии ЧМ, грядущего летом 2018 года на территории РФ. Чтобы мероприятие было успешным, предпринимателю необходимо решить несколько первостепенных задач – найти точки сбыта и поставщика качественной и оригинальной сувенирной продукции, сформировать ассортимент на основании предпочтений современных болельщиков.

Распространенные варианты современных футбольных сувениров

 

Сегодня можно приобрести продукцию этой категории под заказ, определившись с типом изделий, способом нанесения и видом изображений. Наиболее удачными вариантами сувениров станут:

  • канцелярские принадлежности (ручки, блокноты, подставки, карандаши);
  • спортивные аксессуары (рюкзаки, сумки-холодильники, антистрессы, напульсники, бутылки для воды, кепки, футболки);
  • посуда (пивные кружки, чашки, бокалы);
  • текстильные изделия (пледы и полотенца);
  • аксессуары для болельщиков (палки-стучалки, свистки, рупоры, дуделки);
  • приспособления для мобильных гаджетов и ПК (чехлы, флешки);
  • другие сувениры (брелоки, коллекционные фигурки, спиннеры и т. д.).
 

Способы изготовления современных футбольных сувениров

 

Производятся футбольные сувениры разными способами. Выбор технологии зависит от типа основания, финансовых возможностей и предпочтений заказчика. Так, наиболее качественным и эффектным методом нанесения футбольной символики на мягкие ворсистые ткани является вышивка. Готовые изображения данного типа характеризуются износостойкостью и аккуратностью. Стоимость нанесения логотипов и рисунков зависит от числа стежков и площади элементов, количества цветовых решений. Более бюджетным вариантом изготовления футболок, сумок, рюкзаков, головных уборов является термотрансфер. Технология предполагает перенос изображений из бумаги на основу (гладкую, изогнутую, рельефную) под воздействием высокой температуры и давления.

Производство пластиковых, керамических, металлических сувениров чаще всего выполняется при помощи тампонной печати. Технология предполагает использование тампона. Он вбирает красящие составы из фотополимерного клише, где засвечивается изображение, а затем переносит их на ручки, зажигалки, бутылки. Способ особенно актуален для объемных изделий. Краски, применяемые при тампопечати, разъедают поверхности, проникая в их глубинные слои. Это обеспечивает получение изображений, стойких к истиранию.

 

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