«Физкультура» для военных медиков: в общежитии Военно-медицинской академии два года не работают лифты

Офицерское общежитие Военно-медицинской академии (ВМедА) им. Кирова на проспекте Наставников так же, как и другой жилой фонд Минобороны, находящийся на балансе ООО «ГУЖФ», с ноября 2017 года было передано в управление ФГБУ «ЦЖКУ». На данный момент в общежитии проживают не студенты, а военные врачи, повышающие свою квалификацию в ординатуре ВМедА, и их семьи.

Проблем с завышенными счетами за услуги ЖКХ, как во многих военных городках и общежитиях по всей России, здесь нет, но есть другие. В доме 16 этажей. При этом все три лифта не работают уже два года. Как рассказывают жители дома, в один прекрасный день их внезапно отключили по причине того, что срок эксплуатации оборудования составил более 25 лет.

По идее, лифты должны были заменить. Но экспертиза их состояния, без которой замена невозможна, по словам жильцов, до сих пор не проведена. Стоимость процедуры по примерным подсчетам составляет порядка 20 тыс. рублей, но управляющая компания, как считают в доме, делать ее не собирается, а самим жильцам запрещает провести экспертизу за свой счет.

Все жильцы общежития уже два года поднимаются на свои этажи по лестнице, несмотря на то, что в доме много детей, в том числе маленьких, а также проживает ребенок-инвалид, передвигающийся на инвалидной коляске.

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«Уборка в доме производится фактически за счет «энтузиазма» 70-летней уборщицы. Она – сотрудник управляющей компании и, наверное, могла бы попросить руководство перевести ее на какое-то другое место работы. Тем не менее, так же – по лестнице, да еще и с ведром, она продолжает подниматься на каждый этаж, чтобы убрать лестничные клетки, коридоры», – рассказывает источник «Санкт-Петербург.ру».

После отключения лифтов на первом этаже дома лишь оборудовали место для хранения колясок, велосипедов и другого крупногабаритного инвентаря. «Это, конечно, облегчает жизнь, тем не менее, никак не решает проблему, ведь сумки из магазинов все равно приходится таскать на себе», – сетуют жильцы.

В ЦЖКУ подтвердили, что срок службы установленных в общежитии лифтов истек в 2012 году. Однако заявили, что экспертиза, несмотря на обратные заявления жильцов, произведена была: это в августе 2017 года сделала еще УК-предшественница – ГУЖФ. Выданное по результатам обследования заключение гласит, что техническое состояние лифтов допускает возможность продления срока использования лифтов до 14 февраля 2020 года.

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

«В настоящее время специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» с привлечением специализированной организации ООО «Радел» проводят оценку возможности выполнения технических мероприятий по продлению срока использования лифтов. Заключение с перечнем и стоимостью необходимых работ планируется получить до 1 апреля 2018 года, после чего будет определен порядок обеспечения работоспособности лифтов», – сообщили «Санкт-Петербург.ру» в управляющей компании.

Не помешал бы общежитию и ремонт, хотя бы косметический. Один из жителей замечает: «Я даже гостей последнее время не приглашаю к себе, потому что стыдно». В данный момент на стенах коридоров и общих кухонь можно наблюдать ободранную или отвалившуюся штукатурку, в ряде коридоров и холлов отсутствует линолеум. Жильцы проводить ремонтные работы за свой счет не хотят, поскольку квартплата и так достаточно высокая. При этом со светом, теплом и вывозом мусора в доме проблем нет. «Здесь жаловаться не на что», – говорят жильцы.

Жители дома как военнослужащие и члены их семей – как они себя называют, люди «подневольные» – мучаются и молчат. Никуда со своей проблемой не обращаются, боятся. Как поясняет один из жильцов: «Нам, конечно, предоставят после такой жалобы дом с исправными лифтами, но только где-нибудь на Севере». А сама собой проблема никак не решается.

В самой управляющей компании настаивают на том, что общежитие 1987 года постройки было передано ЦЖКУ в неудовлетворительном состоянии: более 30 лет там не проводилось капитального ремонта. Однако капремонт не входит в обязательства УК. ФГБУ «ЦЖКУ» лишь может обратиться в Фонд капитального ремонта с просьбой о включении дома в программу. Что и было сделано управляющей компанией, однако, принято ли соответствующее решение фондом, там не знают.

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

В невозможности сделать в общежитии капитальный ремонт нынешняя УК обвиняет свою предшественницу. Средства на текущий ремонт аккумулируются из платежей жильцов, но здание было принято в управление ФГБУ «ЦЖКУ» с нулевым сальдо, отчисления по данной статье начались с 1 ноября 2017 года. Поэтому на сегодняшний день сумма отчислений недостаточна для полноценных ремонтных работ. В план текущего ремонта общежития на 2018 год включены лишь работы по ремонту кровли и лифтов, как наиболее необходимые.

«Беспокойство жителей дома понятно. Если они опасаются каких-либо санкций «сверху», можно попробовать инициировать проверку со стороны контролирующего органа. В частности – прокуратуры, жилищной инспекции, имеющей право защиты интересов неустановленного круга лиц, а значит провести проверку по собственной инициативе «без указания имен».

Обращение можно сделать анонимным. Правда, здесь есть нюанс. В нем придется указать лицо, которому органы должны будут предоставить ответ по итогам проверки. Эту задачу можно решить через депутатский или адвокатский запрос.

К примеру, жильцы обратятся к депутату и пожалуются на несоответствующие условия жизни в своем общежитии. Депутат может отправить в прокуратуру и (или) жилинспекцию запрос с просьбой о проведении проверки и предоставлении отчета, написав, что к нему на прием пришла группа лиц с жалобой, в связи с чем он и просит проверить степень исполнения управляющей компанией своих обязательств и соблюдения их конституционных прав на достойное жилье. Такое обращение будет максимально обезличенным. Конечно, в ходе своей проверки прокуратура может предпринимать попытки выяснить, кто именно обращался к депутату с жалобой, но сделать это будет тяжело, поскольку списка, как такового, существовать не будет», – рассказывает о возможных вариантах решения проблемы Роман Дадашев, адвокат и основатель компании «Дадашев и Партнеры».

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

Реформа ЖКХ в целом стала одной из самых обсуждаемых инициатив Министерства обороны РФ в минувшем и нынешнем году. Когда в результате закрытия одной управляющей компании – ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ») – и регистрации новой – ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ») – стали поступать жалобы, как от кредиторов ООО «ГУЖФ», так и от жильцов военных городков, оказавшихся заложниками ситуации. Из-за объема долгов управляющей компании поставщики ресурсов отключали тепло в ряде военных городков России. При этом жители заявляют, что им стали приходить астрономические счета за «коммуналку».

По логике, ФГБУ «ЦЖКУ» должна являться правопреемницей ООО «ГУЖФ». На эту мысль наводит тот факт, что учредителем ООО «ГУЖФ» является АО «Оборонстрой», учредитель которого в свою очередь – Минобороны РФ, учредителем же ФГБУ «ЦЖКУ» является непосредственно Министерство обороны РФ. Кроме этого, филиалы обеих компаний по СЗФО зарегистрированы по одному адресу.

При этом компании не признают ответственность за качество услуг и долги друг друга. Одна из причин такого неприятия – различие юридической формы: ООО «ГУЖФ» – коммерческая организация, а ФГБУ «ЦЖКУ» – бюджетная. «ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не является правопереемником ООО «ГУЖФ» и иных коммерческих структур, действовавших или действующих в интересах Минобороны России», – отмечают в пресс-службе организации.

Фото: «Санкт-Петербург.ру»