Tele2 приглашает на стажировку

В Tele2 открывается ежегодная программа стажировки для учащихся российских вузов – Tele2 Praktik. В этом году студенты из 13 регионов России, в том числе Петербурга, смогут стать частью команды Tele2.

По итогам отбора кандидаты получат возможность работать в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России в течение двух летних месяцев и получать заработную плату. По данным мобильного оператора, с 2010 года в Tele2 Praktik приняли участие около 360 выпускников вузов, при этом более 80% стажеров остаются в компании и продолжают строить карьеру в Tele2.

В 2018 году стажировка в Петербурге будет проводиться по трем крупным направлениям: IT и телеком, финансы и аудит, развитие бизнеса и персонала. Кандидатам предстоит пройти серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Сначала молодым специалистам необходимо заполнить анкету, затем – выполнить онлайн-тестирование. Следующим шагом станет прохождение Skype-интервью. Успешных кандидатов пригласят на заключительный этап – бизнес-игру и интервью с наставниками.

С первого дня в Tele2 стажеров ждет полноценная работа: они участвуют в текущих проектах компании вместе с остальными сотрудниками и перенимают опыт своих наставников. Применение теории на практике позволяет студентам получать ценные навыки и расти как профессионалы. Стажировка в Tele2 также предусматривает специальную программу обучения, включающую очные тренинги и онлайн-курсы.

По итогам летней стажировки руководители оценят работу подопечных. Молодые специалисты смогут продолжить работу в Tele2 в рамках пролонгированной стажировки с гибким графиком, позволяющим совмещать работу и учебу.

Чтобы принять участие в Tele2 Praktik, необходимо до 22 апреля заполнить форму регистрации, выбрав свой регион. С подробной информацией о программе стажировки можно также ознакомиться на сайте компании и в официальной группе «ВКонтакте». Традиционно наиболее активно в Tele2 Praktik принимают участие студенты таких вузов, как СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, СПбГУ, Высшей школы экономики, Политехнического университета.