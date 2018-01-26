JTI открыла интернет-магазин вейпов Logic в России

Компания JTI (Japan Tobacco International) расширяет каналы продаж электронных испарителей Logic Pro на российском рынке, открыв фирменный интернет-магазин www.logicvapes.com. Теперь инновационное устройство и сменные капсулы Logic Pro доступны совершеннолетним потребителям никотиносодержащей продукции в любой точке России.

JTI стала первой транснациональной компанией, запустившей собственный канал онлайн-продаж на российском рынке вейпинга. Россия станет пятой по счету страной после США, Великобритании, Франции и Германии, где продукция Logic Pro продается в интернет-магазине напрямую от производителя. Всего же марка Logic на данный момент представлена в девяти странах мира, включая Россию, где продажи Logic Pro в розничных магазинах Москвы, Петербурга и в федеральной сети «Бристоль» начались в сентябре 2017 года.

«Запуск онлайн-продаж Logic Pro – логичное решение, отвечающее запросам современных потребителей, которые все чаще предпочитают делать покупки, не выходя из дома. Интернет-магазин расширит доступ российских пользователей к оригинальной качественной продукции Logic Pro, которую можно будет получить в удобное время в удобном месте», – отметил генеральный менеджер JTI Россия Дин Гилфиллан.

В магазине www.logicvapes.com можно приобрести устройство Logic Pro со специальными сменными капсулами (картриджами). Продуктовая линейка включает семь вкусов: ягоды с мятой, вишня, крем-ментол, клубника, арбуз и ваниль – все крепостью 6 мг никотина на мл жидкости, а также классический вкус, представленный в двух вариантах (6 и 12 мг/мл).

«Строгое условие работы магазина – контроль возраста покупателей, что позволяет исключить возможность продажи продукции Logic Pro несовершеннолетним», – подчеркнул Дин Гилфиллан.

В декабре 2017 года JTI Россия выступила одним из инициаторов публичной Декларации добросовестных практик, направленной на добровольное недопущение продажи электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.

Официальным партнером магазина www.logicvapes.com выступает ООО «Премиальный маркет». Доставка продукции Logic Pro, заказанной в интернет-магазине, доступна по всей России такими курьерскими компаниями, как «Озон Доставка», DPD, EMS (Почта России) и в более чем 1000 пунктах выдачи.