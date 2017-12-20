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ЧВК Вагнера остается на страже порядка в Сирии

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© Фото: newizv.ru

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После вывода российских войск в Сирии для поддержания порядка останутся бойцы группы Вагнера.

На сегодняшний день борьба с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» в Сирии вошла в завершающую стадию. Вопреки скепсису Запада и его попыткам присвоить себе военные заслуги, победа России и сирийского правительства над боевиками ИГИЛ – одно из главных событий 2017 года.

Наряду с ВКС РФ большой вклад в победу над терроризмом внесли российские добровольцы из ЧВК Вагнера. Частная военная компания, или по-другому – группа Вагнера, была основана в 2014 году и начала свою деятельность с разоружения украинских частей в Крыму. Позже она оказала помощь в организации вооруженного сопротивления киевской власти на Донбассе. В марте 2016 бойцы группы сыграли значительную роль в освобождении Пальмиры.

О полном освобождении Сирии от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» Генштаб ВС РФ отчитался 6 декабря 2017 года. «Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», – сообщил тогда глава Генштаба Валерий Герасимов. 11 декабря президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий вооруженных сил приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии. После вывода российских войск в Сирии останутся бойцы группы Вагнера, чтобы и далее поддерживать порядок и ликвидировать разрозненные группировки боевиков Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ) и другие.

За плечами у вагнеровцев участие во многих сражениях, переломивших ход войны: освобождение газовых полей Хомса и Пальмиры, деблокировании Дэйр эз-Зора и штурма абу-Камаля, который до недавнего времени оставался последним оплотом террористов «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Со слов сирийского командования, бойцы ЧВК зачастую находились в авангарде решающих сражений, благодаря им сирийская армия может похвастаться нынешними успехами. Но в обмен на прекращение боевых действий кому-то пришлось отдать жизнь – потерь избежать не удалось.

Фото: vk.com/russia_desant

В начале декабря в Сирии погиб российский доброволец из ЧВК Вагнера Алексей Дмитриев. Соответствующее сообщение разместили на странице «ВДВ Армия России» сослуживцы и друзья молодого человека.

В комментариях под записью пользователи оставляют теплые слова в адрес погибшего, для многих он был хорошим другом и верным товарищем. До того, как отправиться в Сирию, Алексей участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне ополчения. Украинские активисты включили его в базу данных сайта «Миротворец», где содержатся имена многих добровольцев, защищающих мирных жителей.

Во время первого взятия Пальмиры погиб стрелок Алексей Малышевский. 36-летний доброволец, имевший юридическое образование, решил, что нужен на войне. Тренер по борьбе Александр Карченков пал во время взятия Пальмиры незадолго до своего юбилея. Посмертным орденом «За кровь и верность» был награжден уроженец Саратовской области Руслан Архипов. Он так же, как и Александр Карченков, погиб в боях за Пальмиру. Пулеметчик получил ранение в голову, которое оказалось смертельным.

19 марта 2016 погиб сорокалетний Евгений Зеров. В Петербурге у него остались родители и сестра. В 90-е годы Евгений прошел обучение в Академии гражданской авиации, получил образование юриста. В армии никогда не служил, но в 2014-м отправился воевать в ЛНР. Через год воевал в 3-й бригаде Республиканской гвардии ДНР. В Сирии Зернов собирал информацию в должности пулеметчика.

Петербуржец Александр Сагайдак в составе «вагнеровцев» воевал с июля 2016 года. 45-летний доброволец ранее участвовал в боевых действиях на Донбассе. В феврале 2017 года он был смертельно ранен. Его похоронили на кронштадтском кладбище.

Для того, чтобы почтить память всех, кто погиб, выполняя свой долг, в Сирии установлен памятник. В центре сооруженного из камней бруствера помещен деревянный щит с позывными погибших и пропавших в Сирии добровольцев. Родственники всех погибших получают от ЧВК Вагнера компенсацию в размере 3 млн рублей.

Фото: Telegram-канал 338

 

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