Отдать нельзя разрушить: что будет с проблемным жилфондом Минобороны?

Приходится констатировать, что словосочетание «жилфонд Минобороны» уже стало нарицательным. Во многих регионах семьи военных и лица, утратившие связь с ведомством, проживают в условиях, которые очень далеки от комфортных. Такой фонд принято скромно называть «проблемным». Инфраструктура вокруг соответствующая. При этом процесс передачи объектов в ведение муниципальных властей часто стоит на месте. Регионы готовы взять себе объекты военного ведомства. Жители большей части такого фонда также с надеждой смотрят на эту перспективу. Однако в Минобороны подобная инициатива не всегда находит поддержку.

Фото: realarmy.org

«Мы готовы забрать жилой фонд и с нуля его финансировать», - заявил накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам главы региона, единственным условием передачи проблемного жилья в муниципальную собственность является отсутствие долгов. «Та часть чиновников, которая отвечает за эксплуатацию имущества Минобороны в сфере ЖКХ, сознательно строила эту пирамиду не один год. Появлялась одна управляющая компания, накапливала долги, потом на ее месте появлялась другая, накапливала опять долги, потом появлялась третья компания... При этом с людей в военных городах деньги собирали», - добавил Дрозденко.

В Мичуринске Тамбовской области возникли сложности с процессом передачи котельной на баланс города. Результатом, по данным газеты «Мичуринская правда», стало то, что жители одного из районов значительно переплачивают за отопление. В связи с этим председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин планирует направить от своего имени письмо в адрес Минобороны в надежде на скорейшее решение острой проблемы.

Фото: pogranichnoe-gp.ru

В Екатеринбурге - похожие сложности. Как сообщает интернет-газета «Правда УрФО», там военные уже несколько лет обещают отдать котельную на баланс города. Однако по неизвестным причинам в нынешнем году она была выставлена на продажу. По данным издания, в настоящее время паровая часть уже продана, а вскоре планируется реализовать и водогрейную. Котельная может стать первым в городе объектом с двумя разными собственниками. Кроме того, из-за неготовности одного этого объекта к зиме, Ростехнадзор отказал Екатеринбургу в выдаче паспорта готовности к отопительному сезону.

«От Минобороны мы не получили никаких объяснений, почему котельная не была передана на баланс города, хотя мы неоднократно обращались. Аргументации нет», - рассказал и.о. начальника Управления ЖКХ администрации города Александр Брагин.

Такая же история происходит и с шестью домами в Краснодаре. Ведомственный фонд Минобороны попросту простаивает – там остаются свободными от 700 до 800 квартир. Как сообщает Юга.ру, ремонт не проводится, придомовые территории не благоустроены, а в трех домах нет горячей волы.

«Со стороны Минобороны мы получили отказ. Нам написали, что эти квартиры им необходимы, и когда-то их будут использовать. Когда — непонятно. Когда их полностью заселят лица без определенного места жительства? Когда вынесут оттуда последнюю сантехнику? Когда в этих домах произойдут пожары?» - сообщил глава города Евгений Первышов.

Фото: bloger51.com

Несмотря на возможные бюрократические проволочки и нежелание Минобороны передавать проблемный жилфонд, муниципалитеты все равно готовы оказывать его жителям посильную помощь при возникновении ЧП.

«Если где-то ситуация выйдет из-под контроля, мы будем точечно оказывать помощь и поддержку», - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Эксперты затрудняются ответить на вопрос, когда же Минобороны приступит к планомерной передаче жилфонда на баланс муниципалитетов. Однако многие считают, что этот процесс будет достаточно длительным. И, вероятнее всего, его затягивание приведет к еще большей разрухе.