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Качественные железобетонные стойки УСО от производителя в Санкт-Петербурге

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19 Октября 2017, 12:23

Особенности железобетонной продукции от компании-производителя «МОНОЛИТ-ЖБИ СПБ». Что собой представляют стойки УСО и где они используются?

Железобетонные изделия используются при возведении объектов различного назначения – сельскохозяйственных ангаров, промышленных зданий, жилых и коммерческих строений, хранилищ и прочее. Строительные процессы с ними проходят гораздо быстрее по времени, результат получается качественным и надежным. Чтобы при возведении не возникало проблем, необходимо сотрудничать с профессионалами, которые при производстве продукции используются современные материалы и методики.

Компания «МОНОЛИТ-ЖБИ СПБ» длительное время занимается бизнесом в данной сфере, поэтому при изготовлении конструкции и элементов применяет инновационные методики и расходные компоненты, а спектр изделий из железобетона настолько широк, что вы обязательно найдете подходящее для потребностей вашего бизнеса. Фундаменты, плиты перекрытия, заборы, ригели, прогоны, лестницы, стеновые панели, растворы – все это и многое другое доступно клиентам компании. В этой статье рассмотрим особенности стоек УСО, что это за изделия, где применяются и их особенности. Заказать их можно в компании Монолит-ЖБИ, где представлены конструкции различного плана, размера и типа.

Что такое стойки УСО и для чего они нужны?

 

Данная аббревиатура расшифровывается как унифицированные стойки основы, а основной их сферой применения является строительство промышленных сооружений различного типа, трансформаторных подстанций и прочее. Изготавливаются они из морозостойкого бетона особой прочности, который дополнительно армируется прутьями из закаленного металла.Это обстоятельство позволяет эксплуатировать данную продукцию в условиях климатической зоны Санкт-Петербурга. Стойки УСО производятся с оголовком или без него, массой от 350 до 800 килограмм и длиной от 2,2 до 5,2 метров.

Преимущества их заказа у профессионалов

 

Перед отправкой клиенту все изделия ЖБИ проверяются на соответствие реальным размерам, возможный брак, проходят несколько стадий контроля качества и прочее. Благодаря этому производитель дает максимально возможную гарантию на свою продукцию, которая прослужит не один десяток лет. В каталоге представлены различные стойки, среди которых обязательно найдется подходящий вариант для потребностей вашего бизнеса. При заказе нескольких единиц изделий возможна их оперативная доставка на объект собственным транспортом компании-производителя.

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