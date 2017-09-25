Короткое свадебное платье – самый яркий и запоминающийся наряд невесты

Свадьба является одним из самых знаменательных и запоминающихся моментов в жизни девушки. Поэтому каждая невеста хочет выглядеть невероятно привлекательно в этот радостный день. Раньше традиционным нарядом для свадьбы считалось длинное пышное платье в пол на кринолине. Оно было настоящим произведением искусства с рюшами, кружевом, оборками и другими украшениями. Но сейчас мода меняется, все чаще девушки выбирают укороченные варианты одежды для бракосочетания.

Особенности коротких свадебных нарядов

Так как процесс бракосочетания является сокровенным и чистым, то укороченное платье не всегда может выглядеть уместно. Поэтому стоит заранее определить его фасон. Важно, чтобы оно не было слишком коротким и вызывающим. Оптимальной считается длина на уровне колена, тогда наряд будет выглядеть гармонично. Стоит отказаться от глубокого выреза или откровенно открытого верха.

Лучше всего будут смотреться довольно простые фасоны платья с расклешенной юбкой. Не стоит выбирать сильно обтягивающий силуэт или вечерний наряд. Необходимо продумать, будет этот вариант основным или вторым.

Если торжество состоится летом, то короткие свадебные платья могут выступать в роли основных. Если же после церемонии запланировано неформальное мероприятие, то такой наряд станет идеальной одеждой именно для него. Так как в длинном варианте будет гораздо тяжелее и сложнее передвигаться.

Современные укороченные свадебные платья

Сегодня в магазинах можно найти большой выбор свадебных платьев короткой длины. Они могут быть с очень пышной юбкой солнцем или более облегающего фасона. На них нашито много оборок и рюшей, которые добавляют объема. Или это может быть довольно демократичное простое платье с длинными рукавами.

Но помимо таких вариантов существуют интересные модели с разной длиной юбки. Спереди платье доходит до колен невесты, а сзади оно идет длинным шлейфом. Это будет прекрасным вариантом для свадьбы, устроенной летом. В таком наряде не будет тяжело или жарко. Передвигаться станет комфортно и удобно. Но выглядеть вызывающе или вульгарно такое платье не будет.

А еще помимо различных фасонов существуют наряды разных расцветок. Кроме белого, невесты предпочитают голубые, синие, красные и розовые оттенки. Это смелый и неординарный подход к оформлению свадебного платья, но в современном мире он является допустимым.