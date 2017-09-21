Чистая победа: «Аэронавигатор» заставил «Астерос» заплатить за «Электронную путевку»

Компания «Аэронавигатор», создатель программного комплекса информационной системы «Электронная путевка» для Ростуризма, выиграла в суде дело о взыскании 56 млн рублей с АО «Астерос».

«Суд частично удовлетворил наши требования: мы получим оплату и пеню с «Астероса» за выполненные работы и задержки по оплате, но не получим пять млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на результат нашей интеллектуальной деятельности в ходе создания системы. Собственно, у нас и не было цели запретить использовать «электронную путевку» Ростуризму, мы таким образом пытались привлечь их внимание к проблеме и помочь восстановить справедливость как можно скорее. Ситуация, которую создала компания «Астерос», тормозит развитие отрасли и развитие страны в целом, мы таким образом лишь пытались ускорить решение проблемы», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» директор компании «Аэронавигатор» Александр Белей.

В мае 2016 года федеральное агентство по туризму заключило с компанией «Астерос» государственный контракт стоимостью около 170 млн рублей на создание сервиса «Электронная путевка» — информационной системы, с помощью которой можно будет обеспечить прозрачность и контроль деятельности туроператоров в соответствии с законодательством РФ. Система должна заработать с 1 января 2018 года. «Астерос», в свою очередь, решило воспользоваться услугами субподрядчика и заключило соглашение с компанией «Аэронавигатор» на 65 млн рублей. Однако, когда компания-исполнитель выполнила государственный заказ, компания-посредник отказалась оплатить проделанную работу.

При этом Ростуризм не только принял работы в полном объеме, но и заплатил за них. Тем не менее, деньги до компании-исполнителя не дошли. По договору у компании-посредника есть пять дней для мотивированного возражения, однако никаких замечаний в течение этого срока «Аэронавигатору» не поступило. Как не поступило и средств, которые, по договору, должны были быть перечислены в течение десяти дней. Компания «Аэронавигатор» не стала мириться с жадностью заказчика и пассивной позицией Ростуризма по этому вопросу, и в судебном порядке решила взыскать деньги, попутно заявив свои авторские права на «Электронную путевку» и запретив использовать ее до тех пор, пока не будет произведена честная оплата труда.

Подав иск о нарушении авторских прав, «Аэронавигатор» действительно сумел привлечь Ростуризм к делу в роли третейского судьи. Представители ведомства были очень активны в суде. В России судебные тяжбы могут длиться годами, но благодаря этому иску вопрос решился чуть больше чем за полгода.

«Мы довольны тем, как все сложилось. У нас изначально не было задачи взыскивать компенсацию за нарушение исключительного права, и это был больше ход для привлечения внимания к проблеме, чтобы получить справедливо заработанные деньги. Для «Астероса», пожалуй, нерационально было бы идти в апелляцию», — прокомментировала представитель компании «Аэронавигатор» Анна Костыра.

Что касается позиции «Астерос», то там как раз посчитали, что главной целью «Аэронавигатора» было удержание авторских прав на «Электронную путевку», а не законное получение оплаты проделанной работы. И сейчас компания пытается интерпретировать это решение суда как свою победу, несмотря на то, что придется выплатить «Аэронавигатору» законное вознаграждение в размере 56 млн рублей. В «Астеросе» «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что не намерены оспаривать решение суда.