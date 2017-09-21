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Чистая победа: «Аэронавигатор» заставил «Астерос» заплатить за «Электронную путевку»

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© Фото: tourdom.ru

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Арбитражный суд Москвы постановил, что «Астерос» как недобросовестный заказчик должен выплатить «Аэронавигатору» 56 млн рублей за создание информационной системы для Ростуризма.

Компания «Аэронавигатор», создатель программного комплекса информационной системы «Электронная путевка» для Ростуризма, выиграла в суде дело о взыскании 56 млн рублей с АО «Астерос».

«Суд частично удовлетворил наши требования: мы получим оплату и пеню с «Астероса» за выполненные работы и задержки по оплате, но не получим пять млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на результат нашей интеллектуальной деятельности в ходе создания системы. Собственно, у нас и не было цели запретить использовать «электронную путевку» Ростуризму, мы таким образом пытались привлечь их внимание к проблеме и помочь восстановить справедливость как можно скорее. Ситуация, которую создала компания «Астерос», тормозит развитие отрасли и развитие страны в целом, мы таким образом лишь пытались ускорить решение проблемы», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» директор компании «Аэронавигатор» Александр Белей.

В мае 2016 года федеральное агентство по туризму заключило с компанией «Астерос» государственный контракт стоимостью около 170 млн рублей на создание сервиса «Электронная путевка» — информационной системы, с помощью которой можно будет обеспечить прозрачность и контроль деятельности туроператоров в соответствии с законодательством РФ. Система должна заработать с 1 января 2018 года. «Астерос», в свою очередь, решило воспользоваться услугами субподрядчика и заключило соглашение с компанией «Аэронавигатор» на 65 млн рублей. Однако, когда компания-исполнитель выполнила государственный заказ, компания-посредник отказалась оплатить проделанную работу.

При этом Ростуризм не только принял работы в полном объеме, но и заплатил за них. Тем не менее, деньги до компании-исполнителя не дошли. По договору у компании-посредника есть пять дней для мотивированного возражения, однако никаких замечаний в течение этого срока «Аэронавигатору» не поступило. Как не поступило и средств, которые, по договору, должны были быть перечислены в течение десяти дней. Компания «Аэронавигатор» не стала мириться с жадностью заказчика и пассивной позицией Ростуризма по этому вопросу, и в судебном порядке решила взыскать деньги, попутно заявив свои авторские права на «Электронную путевку» и запретив использовать ее до тех пор, пока не будет произведена честная оплата труда.

Подав иск о нарушении авторских прав, «Аэронавигатор» действительно сумел привлечь Ростуризм к делу в роли третейского судьи. Представители ведомства были очень активны в суде. В России судебные тяжбы могут длиться годами, но благодаря этому иску вопрос решился чуть больше чем за полгода.

«Мы довольны тем, как все сложилось. У нас изначально не было задачи взыскивать компенсацию за нарушение исключительного права, и это был больше ход для привлечения внимания к проблеме, чтобы получить справедливо заработанные деньги. Для «Астероса», пожалуй, нерационально было бы идти в апелляцию», — прокомментировала представитель компании «Аэронавигатор» Анна Костыра. 

Что касается позиции «Астерос», то там как раз посчитали, что главной целью «Аэронавигатора» было удержание авторских прав на «Электронную путевку», а не законное получение оплаты проделанной работы. И сейчас компания пытается интерпретировать это решение суда как свою победу, несмотря на то, что придется выплатить «Аэронавигатору» законное вознаграждение в размере 56 млн рублей. В «Астеросе» «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что не намерены оспаривать решение суда.

 

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