Список Вагнера: стали известны имена героев-добровольцев в Сирии

С сентября 2015 года до мая 2016-го, по данным документов, попавших в руки журналистов, в Сирии погибли около 32 добровольцев. Вторая военная кампания стартовала в начале 2017 года на территории Пальмиры и близлежащих районов. Там «ЧВК Вагнера» потеряла приблизительно от 40 до 60 своих бойцов.

У каждого героя своя история. Многие из тех, кто решился стать защитниками родины, ранее не воевали. В «группу Вагнера» пришли обычные рабочие, инженеры и люди других профессий.

Вдалеке от России добровольцы, пополнившие ряды «частной военной компании», борются с терроризмом, раз за разом, совершая героические поступки.

Бойцы из «группы Вагнера» до последнего дыхания сражаются с «Исламским государством» (запрещенной на территории Российской Федерации террористической группировкой). Так погиб россиянин Алексей Стариков. Он не сдался в плен и сражался до конца, пока заживо не сгорел в боевой машине. Такое самопожертвование свойственно немногим. И это не единичный случай в Сирии.

Алексей Стариков, судя по данным его анкеты, узнал о ЧВК от бойца «Рыба», который тоже родом из Магнитогорска. «Рыба», имея троих детей, пошел воевать на Донбасс, когда там начались военные действия. После он поехал в Сирийскую арабскую республику. Там получил осколочное ранение позвоночника, остался жив.

Во время первого взятия Пальмиры погиб стрелок Алексей Малышевский. 36-летний доброволец, имевший юридическое образование, решил, что нужен на войне.

Тренер по борьбе Александр Карченков работал поваром в «ЧВК Вагнера». Он пал во время взятия Пальмиры незадолго до своего юбилея. Воевал он всего лишь четыре месяца. В ЧВК Александра привел родственник, который сражался под позывным «Феникс».

Посмертным орденом «За кровь и верность» был награжден уроженец Саратовской области Руслан Архипов. Он так же, как и Александр Карченков, погиб в боях за Пальмиру. Пулеметчик получил ранение в голову, которое оказалось смертельным.

В «список Вагнера» попал и петербуржец Александр Сагайдак. В феврале 2017 года он был смертельно ранен. Его похоронили на кронштадтском кладбище. В составе «вагнеровцев» он воевал с июля 2016 года. 45-летний доброволец ранее участвовал в боевых действиях на Донбассе.

У Ивана Сумкина остались жена и маленький сын. Мужчина до того, как стать бойцом «ЧВК Вагнера», работал электросварщиком. Весной 2015 года пополнил ряды добровольцев, но через год погиб. О местонахождении его могилы ничего не известно.

«Боцман» родом из Днепропетровской области. По специальности электрогазосварщик. Срочную службу проходил во внутренних войсках, был командиром патрульных отделений. Служил по контракту в разведке, отправлялся в командировки в Чечню. После переезда в Уфу стал таксистом. С 2014 года пополнил ряды добровольцев на Донбассе. Позже перешел к «вагнеровцам». Там он выполняет роль заряжающего в артиллерии.

В 29-летнем возрасте в Сирийской арабской республике был смертельно ранен Андрей Ишков. До своего дня рождения он не дожил полгода. Мужчина хорошо знал английский, по специальности был инженером. В один момент уволился со своей работы и уехал добровольцем на Украину. После этого - в Сирию. В компанию его привел «Змей», который в прошлом был связан с военным делом.

Евгений Зернов погиб с Андреем Ивашковым в один день. В России у него остались родители с сестрой.

Отметим, частные военные компании – это стандартная мировая практика. В России – это первый, но достаточно успешный опыт.