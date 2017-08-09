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Что ожидает имущественный блок Петербурга?

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© Фото: instagram.com / insp1rn

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В имущественном блоке Петербурга произошли серьезные изменения – увольнение главы КИО и создание Комитета по контролю за имуществом (ККИ). Как это отразится на управлении городской недвижимостью и взаимоотношениях Смольного с бизнес-сообществом?

Глава комитета имущественных отношений (КИО) Александр Семчуков накануне покинул свой пост. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, основанием для увольнения послужило личное заявление уже экс-главы. Его место займет вице-губернатор Михаил Мокрецов. Семчуков же спустится на ступеньку ниже и станет одним из заместителей главы КИО. Причины кадровой перестановки в имущественном блоке не уточняются.

По некоторым сведениям, это событие может быть связано с продолжающейся оптимизацией работы КИО. Деятельность комитета давно вызывает множество нареканий не только со стороны представителей бизнеса Петербурга, но и губернатора города. Еще осенью прошлого года Георгий Полтавченко публично прокомментировал работу КИО: «Есть откровенно слабая работа органов исполнительной власти. В основном это касается комитета имущественных отношений. К его работе очень много нареканий со стороны бизнеса, от людей, которые приходят решать вопросы и не могут их решить. У нас в администрации довольно много людей, которые забыли, зачем они пришли сюда работать».

Неудовлетворительная работа КИО привела к тому, что часть его функций была передана Комитету по контролю за имуществом, который был преобразован из инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. В кресло председателя ККИ сел бывший глава инспекции – Андрей Коротков, а новая структура стала подчиняться напрямую губернатору Георгию Полтавченко.

Появление в Смольном нового комитета, который фактически дублирует функции и полномочия КИО, было неоднозначно встречено в городе. Предприниматели считают, что неразберихи и коррупции не избежать. По мнению руководителя Лиги арендаторов государственного имущества Александра Мишина, новый комитет начнут использовать против неугодных предпринимателей.

В свою очередь петербургские СМИ усомнились в профессиональной компетентности председателя ККИ Андрея Короткова. До переезда в город на Неве, он проживал в Москве и руководил казенной организацией «Межотраслевой производственно-технический центр» (МПТЦ). Как стало известно, в 2014 году убыток этого предприятия составил 340 млн рублей. Это вызвало еще большую обеспокоенность: сможет ли такой руководитель организовать эффективную работу важной для города структуры?

Несмотря на все перестановки, по мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Абросимова, нелегальная торговля в Петербурге продолжает процветать. В этом вопросе КИО показал себя с худшей стороны, а результатов работы дублирующего его ККИ пока не видно. «У семи нянек, как известно, дитя без глазу», - сказал Абросимов. И улучшений в этой сфере пока не предвидится.

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