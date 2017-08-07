Горькое послевкусие скандалов

Но, похоже, то, что для бизнесменов «рабочий момент», для некоторых журналистов — возможность сделать себе имя. И чем крупнее компании, затеявшие судебное разбирательство, чем богаче их история, тем внимательнее следят за ними представители СМИ.

А что в этом такого, спросите вы. Плохо то, что в погоне за личной выгодой искатели славы не утруждают себя проверкой фактов. Да и зачем? Читателю совсем не обязательно знать, как оно в действительности было. А то, что однобокие и не вполне достоверные статьи наносят урон деловой репутации всех участников, мало кого волнует. С этим придется разбираться другим.

Скандальная история преподносилась в СМИ как торжество справедливости: несостоятельный подрядчик ОАО «Метрострой», подвязавшийся выполнять строительные работы на стратегическом государственном объекте, сорвал сроки и теперь заплатит за это генподрядчику концерну «Титан-2» круглую сумму. При первом приближении все логично и закономерно. Но вот что интересно — стоило углубиться в детали, и стройная теория о наказании виновного рассыпалась на куски. Что же произошло на самом деле?

В 2008 году «Метрострой» стал подрядчиком Ленинградской АЭС-2, а в 2009-м получил лицензию на строительство атомных электростанций и смог непосредственно приступить к работам на строительстве ЛАЭС-2. Причем доверили «Метрострою» возвести объекты станции, наиболее сложные с технической точки зрения, - градирни и здания реактора энергоблоков № 1 и № 2.

«Метрострой» в этом проекте участвует как подрядчик, который выполняет лишь часть работ. В роли генерального подрядчика за годы строительства выступали различные компании, но с 2015 года и по настоящий момент в этом качестве значится АО «Концерн Титан-2». С ним и связан конфликт.

Продолжительное время обе компании находили общий язык. Строительство шло полным ходом, СМИ писали об очередном важном этапе работ, заказчик — «Росатом» — отмечал ОАО «Метрострой» среди лучших трудовых коллективов 2015 года, даже вручил диплом в номинации «Лучшая подрядная организация на площадках сооружения АЭС». «Титан» рапортовал о ходе работ, «Метрострой» строил, находил лучшие решения, о которых потом писали в газетах. Внешне все шло хорошо.

Но за этой публичной бравадой скрывалась непростая внутренняя кухня, как это часто бывает в строительном бизнесе, особенно при возведении таких сложных и трудоемких объектов. Одни работы ведутся с опережением графика, другие — с отставанием. Многое зависит от оборудования и материалов, которые должны поступать вовремя. Задержки и проволочки в строительстве не редкость. Но приближалась дата запуска, отставание необходимо было наверстывать, требовалось больше людей. Порой, когда подтверждающая документация запаздывала, приходилось работать на доверии. Чем ближе был запуск, тем больше было проблем у генподрядчика: сметы не утверждались, нужное оборудование задерживалось, а сроки никто переносить не хотел. «Метрострой» относился к ситуации с пониманием — не первый год работали и терпеливо ждали оплаты. Однако со временем его законное требование получить вознаграждение за уже выполненные работы становилось все более настойчивым. «Титан-2» платил, но не полностью, а «Метрострой» продолжал работать.

Ситуация накалялась. Не желая платить, «Титан-2» решил официально предъявить претензии к работам, причем даже к тем, что выполнялись в период до ноября 2013 года.

Не видя готовности генподрядчика решить вопрос мирным путем, после долгой переписки 31 мая 2016 года «Метрострой» подал первый иск, а затем еще три. Главное требование по всем трем искам — взыскание долга с генподрядчика за фактически выполненные и предъявленные ему работы.

Но привыкший к судебным тяжбам «Титан-2» платить не торопился. Спустя пару месяцев, 22 июля 2016 года, он выдвинул встречный иск. Дело дошло до того, что «Титан-2» потребовал взыскать с «Метростроя» неустойку — 1,5 млрд рублей. Потом, видимо, решил, что запросил лишнего, и понизил требования до 160 млн рублей.

В «Метрострое» эти требования назвали надуманными, а заявленную сумму — результатом неверных подсчетов. С такой позицией согласился и суд: притязания «Титана» были сочтены им необоснованными. Не признал суд за «Метростроем» и вины в нарушении сроков работ. Тем не менее, неустойку строителю петербургской подземки все-таки придется заплатить, но в значительно меньшем объеме — 30 млн рублей (около 2% от первоначальной суммы).

Что примечательно, несмотря на судебные разбирательства, компании и дальше продолжают работать над проектом, сохраняя нормальные деловые отношения. А пока Фемида решает, к кому же проявить благосклонность, репутациям обеих компаний и строительной отрасли в целом наносится непоправимый урон.