В ночь на 6 апреля в Петербурге разведут четыре моста, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". Это необходимо для подготовки разводных пролетов к предстоящей навигации - она стартует 10 апреля.

Сегодня ночью состоятся разводки Володарского моста (с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45), Литейного моста (с 01:40 до 04:45), Благовещенского моста (с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00) и Сампсониевского моста (с 01:30 до 04:30).

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Также в связи с реконструкцией Тучков мост закрыт для движения транспорта с 00:00 до 06:00.

Актуальная информация о разводке мостов в межнавигационный период доступна на сайте СПб ГБУ "Мостотрест".