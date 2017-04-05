Станцию метро «Пионерская» открыли после проверки

Станция метро «Пионерская» вновь открыта для пассажиров, сообщили «Санкт-Петербург.ру» читатели.

Станция была закрыта из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в 13:20. Взрывотехники обследовали станцию, однако взрывчатых веществ обнаружено не было, подтвердили информацию в петербургской подземке.

Фото: группа «ВКонтакте» «ДТПи ЧП Санкт-Петербург»

Ранее из-за сообщения о подозрительном предмете была закрыта станция «Сенная площадь». Взрывчатка не была обнаружена. Кроме того, 5 апреля перекрывали Садовую улицу, рядом с метро «Гостиный двор» - под одним из автомобилей был обнаружен подозрительный предмет. Взрывотехники в результате осмотра констатировали, что это был муляж бомбы.