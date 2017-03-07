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Жена бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна завила об угрозах

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© Фото: Коньков Сергей / «Деловой Петербург»

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Виолетта Оганесян заявила, что ей угрожали в «Крестах», где она находилась для встречи с мужем.

Жена бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, находящегося под следствием по делу о мошенничестве при строительстве «Зенит-арены», заявила об угрозах и давлении на нее.

Виолетта Оганесян сообщила «Санкт-Петербург.ру», что инцидент произошел в декабре прошлого года в СИЗО «Кресты», где она находилась с передачей мужу. Супруга Оганесяна с уверенностью не может сказать, от кого именно поступили угрозы, но предполагает, что это могли быть сотрудники правоохранительных органов. По этой причине она не обратилась с заявлением в полицию.

«В декабре произошел вообще вопиющий случай. В «Крестах», когда я находилась в очереди с передачей мужу, ко мне подошли крепкие ребята и недвусмысленно дали понять, что Марат должен молчать и делать то, что ему говорят. Я, конечно, сначала опешила, но, зная своего мужа, уверена, что такие дешевые трюки его никогда не остановят. И если он посчитает нужным, обязательно сделает то, что захочет, и никто его не остановит. Сначала была мысль обратиться в правоохранительные органы, но где гарантия, что эти «артисты» не оттуда? Если будет явная угроза, мы, конечно, это сделаем», - сообщила Виолетта Оганесян.

В беседе с «Санкт-Петербург.ру» супруга экс-чиновника также рассказала о том, что арест Марата Оганесяна лишил пару возможности отметить 20-й юбилей свадьбы: следователь отказал супругам в свидании.

Более подробно о содержании Марата Оганесяна в СИЗО, состоянии его здоровья и реакции на уголовное дело родных и близких семьи, со слов супруги бывшего вице-губернатора Петербурга, можно прочесть по ссылке.

Марат Оганесян был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве «Зенит-арены». Речь идет о заключении в 2014 году договора между действующим на тот момент генеральным подрядчиком стадиона ЗАО «ИК «Трансстрой» и акционерным обществом «Театрально-декорационные мастерские». Именно Оганесян попросил генподрядчика привлечь в качестве субподрядчика «ТДМ», крупнейшего на тот момент поставщика сценического оборудования. По версии Следственно комитета, это было сделано незаконно.

По условиям договора «ТДМ» должен был поставить видеотабло на «Зенит-арену». Помимо этого, генподрядчик заключил еще несколько контрактов на поставку тележек для раздвижной крыши и механизмов для выкатного поля. Общая сумма контрактов составила более 2,1 млрд рублей.

«ТДМ» авансом получил 50 млн рублей на поставку табло, а 100 млн — на тележки. Следственный комитет отметил, что Оганесян, который был куратором строительства «Зенит-арены», знал, что «ТДМ» не собирался тратить эти средства на поставку видеотабло. По версии следствия, 50 млн 480 тыс. рублей, которые перечислил «Трансстрой», впоследствии были похищены через фирмы-«однодневки».

По решению суда Оганесян остается под стражей до 9 мая 2017 года.

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