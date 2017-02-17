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ГУП «ТЭК СПб» закон не писан?

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© Фото: ГУП «ТЭК СПб»

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Компания отключила от тепла несколько зданий, находящихся на балансе Минобороны.

Теплоснабжение нескольких зданий, находящихся на балансе компании «ГУ ЖКХ», оказывающей жилищно-коммунальные услуги военному ведомству, было прекращено 16 февраля, сообщают в ГУП «ТЭК СПб». Несмотря на регулярность платежей со стороны «ГУ ЖКХ», в ГУП «ТЭК» не стали дожидаться погашения образовавшейся задолженности и перешли к отключению.

Подобные действия со стороны монополиста петербургского рынка тепловой энергии могут привлечь внимание ФАС и прокуратуры, так как обесточивание коммунальных военных объектов является незаконным и может угрожать обороноспособности государства.

Ограничение или прекращение подачи топливно-энергетических ресурсов на объекты Минобороны, обеспечивающие безопасность страны, согласно пункту 1 Указа президента от 23 ноября 1995 № 1173 «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства», считаются нарушением закона. 

Суды и прокуратура часто встают на сторону военных коммунальщиков в вопросах противоправности отключения объектов ресурсоснабжающими организациями. Так, например, в Забайкальском крае суд первой инстанции и краевая Судебная коллеги по гражданским делам установили, что неправомерные действия местного ОАО «Коммунальник», ограничившего, а затем и приостановившего подачу тепловой энергии в военный городок, могут повлечь причинение вреда здоровью военнослужащих, причинить ущерб имуществу Минообороны и повлечь причинение ущерба интересам России. Тем самым суд поддержал исковые требования районной прокуратуры. Апелляционная жалоба ОАО «Коммунальник» на ранее вынесенное решение районного суда была оставлена без удовлетворения.

Кроме того, уже на протяжении нескольких лет о недопустимости отключения военных объектов предостерегает и министр обороны РФ Сергей Шойгу. А в Петербурге энергетикам о невозможности применения крайней меры говорил профильный вице-губернатор Игорь Албин.

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