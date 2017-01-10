Питерские «тролли» заставили скулить ЦРУ, ФБР и АНБ

Скандальный доклад канцелярии директора Национальной разведки США под названием «Предпосылки «Оценки деятельности и намерений России на американских выборах»: аналитический процесс и установление авторов киберпроисшествия» потряс весь цивилизованный мир. Но не содержательной частью, поскольку в 25 страницах открытого доклада не было обнародовано ни фактов, ни улик, ни документов. Доклад поразил откровенными жалобами экспертов американских разведывательных структур на деятельность так называемых троллей, которые осмеливаются писать в социальных сетях свое мнение о происходящем в Америке вообще и на президентских выборах в частности.

Вот цитата из доклада: «В рамках попыток очернить госсекретаря Клинтон Россия использовала RT и «троллей». Усилия включали в себя распространение скандальных сообщений о Клинтон и о роли WikiLeaks в избирательной кампании. Вероятным финансистом расположенного в Санкт-Петербурге так называемого Агентства интернет-исследований, объединяющего профессиональных «троллей», является близкий соратник Путина, связанный с российской разведкой. Журналист, считающийся ведущим экспертом Агентства интернет-исследований, говорил, что некоторые учетные записи в социальных сетях, похоже, связаны с прокремлевскими троллями, так как они использовались для поддержки российских действий на Украине. Эти же пользователи выражали поддержку Трампу уже в декабре 2015 года».

«Использование Москвой разоблачений во время американских выборов было беспрецедентным. Но в остальном кампания влияния следовала известной российской стратегии, сочетающей в себе как тайные разведывательные операции, такие как кибератаки, с открытыми усилиями агентств российского правительства, государственных СМИ, сторонних посредников и оплачиваемых пользователей социальных СМИ, известных как «тролли», - признают американские эксперты.

Заметим, что вот уже несколько лет оппозиционная пресса указывает на некий бизнес-центр, расположенный на улице Савушкина, 55, в Петербурге, как некий пропагандистский центр, где якобы работают сотни «троллей». Но никому еще не пришло в голову утверждать, что небольшая по масштабам Америки российская организация смогла не просто повлиять на ход президентских выборов, но склонить чашу весов в сторону одного из кандидатов в президенты США.

А ведь именно это и утверждают авторы доклада «Оценки деятельности и намерений России на американских выборах».

«Российские усилия по оказанию влияния на выборы президента США в 2016 году представляют собой существенную эскалацию по сравнению с прошлыми попытками, в области открытости, уровня действий и масштаба приложенных усилий. Мы считаем, что кампания влияния на президентские выборы 2016 года отражала признание Кремлем того факта, что массовые разоблачения американской политики имеют всемирный эффект, равно как и публикация персональных и прочих сведений, осуществленных WikiLeaks и другими источниками, а также понимание ценности разоблачений для максимального воздействия похищенной информации», - жалуются американские разведчики.

При этом в секретной части доклада, которая составляет уже не 25, а 50 страниц, российские «тролли» и хакеры не просто упоминаются, а называются по кличкам, от которых сейчас хихикает весь Рунет (например, PeaceDuk). Филипп Джиральди, бывший офицер ЦРУ, исполнительный директор Council for the National Interest, рассказал о своем отношении к докладам ЦРУ в статье для American Conservative. Он также упомянул первый доклад, опубликованный ФБР и директором Национальной разведки 29 декабря под названием «Grizzly Steppe: российская преступная кибернетическая активность», назвав его «пустым сотрясанием воздуха».

По мнению исполнительного директора Council for the National Interest, утверждения сотрудников ЦРУ, ФБР и АНБ о причастности Владимира Путина и других высокопоставленных российских политиков к информационным атакам в США «абсолютно бездоказательны» и «смешны», потому вообще ни на чем не основаны, кроме предположений, что «Кремлю это выгодно».

При этом Филипп Джиральди совсем не исключает возможного участия в информационной войне неких частных лиц или официальных российских СМИ, но в рамках открытого противостояния.

«По мере чтения нового доклада растет подозрение о том, что он основан в основном на углубленной критике материалов, публикуемых контролируемыми Кремлем СМИ, которые могут давать представление о более широкой политике правительства, но могут и не давать. Почти половина доклада посвящена открытым российским медиа-операциям и репортажам, которые, без сомнения, остро критикуют США и часто обсуждают программу слежки за гражданами и нарушения гражданских прав. Доклад также обвиняет RT в несогласии с западной интервенцией в сирийский конфликт, но это все выглядит абсурдно, если мы считаем, что в США есть свобода слова», - пишет Джиральди, напоминая, что даже так называемые тролли - это всего лишь люди, думающие альтернативно, не так, как указывают ведущие американские СМИ.

В отличие от сдержанных экспертов, пользователи Сети не так сухо реагировали на доклад американских спецслужб. Тысячи пользователей публикуют комментарии, в которых выражаются ироничное восхищение способностью русских «троллей» поставить на место американскую пропагандистскую машину.

Marta Scool: «Это очень смешно. Триста, ну пусть пятьсот, ну ладно, тысяча русских «троллей» выбрали американцам Трампа, хотя 350 миллионов американцев хотели выбрать Хиллари. Бедная Америка, до чего ты докатилась».

SanDock: «Я так понимаю, что нам, украинцам, вообще ничего теперь не светит. Русские «тролли» завтра выберут нам Януковича и мы ничего не сможем сделать. Только бессильно плакать».

Wolf: «Скажите, есть ли спасение от русских «троллей» хотя бы здесь, в Исландии, или нам тоже теперь выберут Путина?»

Знамя борьбы с русскими «троллями» подхватили официальные лица. В Швеции не исключают, что Россия может попытаться повлиять на ход выборов путем кибератак. Как передает «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр страны Стефан Левен. Немецкое издание Bild заявило, что сотрудники «фабрики троллей» в Петербурге готовятся атаковать Германию. Американские конгрессмены и сенаторы собираются создать спецкомиссию «по расследованию вмешательства российских хакеров и «троллей» в процесс выборов президента США».

У России, похоже, кроме атомной бомбы, армии и флота, появилось еще одно супероружие – «тролли», которые доносят людям правду. И этих «троллей» на Западе боятся больше, чем атомной бомбы.

Справка

По данным СМИ, бизнес-центр на Савушкина, 55, является одним из медийных активов миллиардера Евгения Пригожина, который занимается ресторанным и строительным бизнесом.