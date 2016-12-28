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«Газпром» решает: переезд компании избавит Приморский район от запаха с полигонов

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Строительство «Лахта центра»
© Фото: lakhta.center

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Переезд головных структур компании в Петербург может решить проблему неприятного запаха в Приморском районе.

Проблема с запахом в Приморском районе существует с 2012 года, однако территории между двумя источниками вони – свалкой ТБО и полигоном хранения сточных вод – продолжают застраиваться. Риэлторы и девелоперы надеются на вмешательство «Газпрома», новая штаб-квартира которого находится в точке максимальной концентрации неприятных ароматов.

Пестрота застройки Приморского района поражает: здесь возводятся и дома эконом-класса, и элитное жилье. В соответствии с новыми потребностями появляются и объекты инфраструктуры: торговые, развлекательные, бизнес-центры. Благодаря строительству дорог и развязок район становится доступным и комфортным.

Урбанистическую идиллию разрушает только неприятный запах. Среди установленных его источников – полигон по хранению осадка сточных вод ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и свалка бытовых отходов «Новоселки». Для обоих проблемных объектов разработан комплекс мероприятий, которые позволят предотвратить распространение запаха. Однако все работы уже не в первый раз откладываются на потом.

Подробнее читайте в тексте «Санкт-Петербург.ру»

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Девелоперы возлагают надежды на «Газпром», головные структуры которого переезжают в Санкт-Петербург. Сейчас они размещаются в арендованных помещениях. Штаб-квартиру холдинга – 86-этажный «Лахта центр» обещают открыть в 2018 году. И именно перемещение в Северную столицу топ-менеджмента «Газпрома», как считают местные застройщики, должно привести к устранению неприятного запаха.

Изначально сроки, указанные в проектах работ на проблемных объектах – источниках вони, совпадали со временем сдачи в эксплуатацию «Лахта центра». Так, на полигоне твердых бытовых отходов станцию дегазации свалочных газов, которые будут перерабатываться в электричество, планируется построить к 2019 году. И нет сомнения, что переезд влиятельной компании ускорит сроки реализации проектов. Например, на очистные сооружения в Ольгино уже завезли мощные фильтры, которые, по отзывам, должны решить проблему с запахом от осадка сточных вод.

Есть надежда, что размещение «Газпрома» в «Лахта центре» решит долгоиграющий вопрос с вонью Приморского района, и его жители – старые и только приобретающие здесь квартиры, наконец, вздохнут с облегчением. 

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