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5 надёжных признаков как отличить рак кожи от родинки

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01 Марта 2020, 12:37

По статистике раком кожи в любом из его морфологических проявлений заболевает каждый третий человек после 60 лет. У молодых людей в возрасте от 35 до 45 лет этот вид онкологической патологии встречается реже, но именно в этом возрасте чаще встречается самая агрессивная и быстрорастущая опухоль – меланома. Смертность при этом заболевании одна из самых высоких. Вот почему важно следить за любыми изменениями кожных покровов и при появлении симптомов которые будут описаны ниже обращаться к дерматологу СПб или онкологу дерматологу в онкоцентрах.

В этой статье описаны симптомы которые избирательно говорят о злокачественном процессе на коже. Помимо этих симптомов существует множество признаков, которые могут сопровождать онкологические заболевания на коже. Но перед лазерным удалением в СПб любого образования пройдите тест и отметьте, нет ли у вас любого признака, который перечислен ниже.

Признак №1 Красное пятно

 

Появление красного пятна на любом участке коже, которое чешется, болит, имеет не ровное чешуйчатое строение и при этом твердое на ощупь требует обязательно осмотра врача дерматолога, с обязательным проведением дерматоскопии и при необходимости биопсии с гистологическим исследованием. Ещё более неблагоприятный признак – если красное пятно кровоточит при контакте с одеждой или любом прикосновении.

Признак №2 Не заживающая рана на коже

 

Если появилась рана на коже, и она не заживает более 10 дней. У такой раны имеются корки, она постоянно сочится, окружена плотным валиком. Или рана зажила и через время без какой либо травматического внешнего воздействия повторно открылась. Такую рану нужно срочно показать специалисту. Не допустимо лечить её самостоятельно, а тем более использовать прижигающие средства (зеленку, марганцовку, йод).

Признак №3 Нарост на коже

 

Появление на коже нароста может иметь розовый вид, неровные возвышающиеся края, зубчатость. При дотрагивании такие наросты болезненны и могут кровоточить. Вокруг таких наростов как правило появляются сосудистая сетка, которая хорошо видна не вооруженным глазом. Как правило, такие наросты появляются и увеличиваются в размерах за несколько недель.

Признак №4 Изменение родинки

 

Родинка стала ассиметричной, одна часть изменилась разрослась или выпирает. Границы родинки приобрели размытый или неровный контур, появилась пигментация на коже окружающую родинку. Изменился цвет, если ранее она была равномерной окраски и стала неоднородная с различными оттенками черного, коричневого, серого и красного цвета. Если родинка увеличилась в размерах за несколько недель или месяцев, и её размеры стали больше 6 мм, срочно покажите родинку дерматологу.

Признак №5 Появление твёрдых участков

 

Раковая опухоль всегда имеет плотную структуру. Ее свойство «твёрдая» используется для выявления онкологических процессов и в других органах. Например, метод УЗИ с эластографией как раз основывается на выявлении плотных участков в ткани при сканировании узльтразвуком и отражении его от плотных участков. Твёрдое образование на коже всегда признак онкологического процесса.

Обратите внимание! Если родинка стала зудеть, болеть или кровоточить, это тоже может указывать на её перерождение в рак. Покажите такую родинку дерматологу-онкологу.

Автор статьи:

Дерматолог-онколог клиники «ЛИЦ» https://licsp.ru/

Курганова Ольга Васильевна

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