  • 31 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 63.5010  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 70.6238  
Нефть($) 30.07.2019 64.90 +1.63
Нефть(p) 30.07.2019 4194.58 +112.67

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года.

ВТБ Лизинг запускает новое предложение по приобретению автомобилей Audi для корпоративных клиентов компании. Размер поддержки от производителя для модели Audi A6 55 TFSI quattro в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, для автомобилей в наличии – до 8%. Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года.

Кроме этого, специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. В рамках предложения клиенты могут воспользоваться также программой Trade-in.

«Автомобили Audi пользуются большой популярностью среди клиентов ВТБ Лизинг. Транспортные средства подобного уровня приобретаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт и представительность. Наша стратегическая задача – сделать условия их приобретения максимально комфортными и при этом дать клиенту возможность выбрать автомобиль, который подойдет именно ему», – прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

В рамках новой программы лизинговая компания окажет помощь клиенту со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вкус Чехии: где в Петербурге попробовать трдельник

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории вкусного десерта и местах, где его продают в городе на Неве.

    читать далее →

    «Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об экспериментальной постройке, которая не оправдала надежд авторов.

    читать далее →

    Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

    Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.07.19
    Назначение дренажного колодца
    30.07.19
    Положительные свойства пластиковых окон
    26.07.19
    Приписное свидетельство: особенности получения документа
    25.07.19
    Строительство домов из бруса «под ключ»
    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем
    18.07.19
    Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы
    17.07.19
    Ландшафтный дизайн с помощью керамогранита
    12.07.19
    Термодревесина от компании LunaWood

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram