Имплантация зубов: как все устроено и за что мы платим

Вокруг много разных стоматологических клиник,. Может быть, они все очень хорошие. Но объяснить, почему ты должен заплатить за четыре импланта сумму, на которую можно купить два подержанных автомобиля, никто не может.

Диалог примерно такой: «Либо вы платите эти деньги, либо умрете в страшных муках». Мало кто из хирургов может популярно объяснить, что, зачем и за сколько он делает.

Мы нашли Игоря Сумлинского из клиники «Вероника», он не только может, но и с удовольствием объясняет.

Суть такая: нужно вкрутить искусственный зуб так, чтобы его было легко обслуживать. Неправильное положение зуба делает его неудобным для чистки. Скапливается всякая ерунда, появляется воспаление, уходит десна и кость, через несколько лет приходится повторять процедуру только уже с пересадкой кости и десны.

Болят зубки – посмотрите на хирурга с человеческим лицом и поделитесь этим видео, у ваших друзей наверняка болят зубы.