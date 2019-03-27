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Липман, террористы и 12 млн евро

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© Фото: wikipedia.org

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Крупнейшая латвийская фармкомпания оказалась замешана в сомнительных операциях по переводу средств в офшорные компании.

Правоохранительные органы России расследовали деятельность международных финансовых групп, занимающихся финансированием терроризма. В ходе проведения следственных действий было установлено, что одним из звеньев цепочки была компания Stq Alliance Limited. Со счетов этой компании деньги переводились в том числе для организации теракта на Баксанской ГЭС.

А вот на счета этой компании деньги переводились со счетов латвийского фармгиганта «Гриндекс». Главный акционер «Гриндекс» – миллиардер Киров Липман, член исполкома олимпийского комитета Литвии, советник председателя международной федерации хоккея, очень уважаемый в Латвии человек.

«Гриндекс» и Stq Alliance Limited заключили договор на оказание юридических услуг на сумму почти 2 млн евро. Деньги были переведены, а вот услуги оказаны не были. Всего, как удалось установить, со счета «Гриндекс» на счета офшорных фирм было переведено более 12 млн евро.

После многочисленных следственных действий Киров Липман через своих представителей заявляет, что эти 12 млн евро были похищены у компании злобными юристами, а он ничего о выводе этих денег не знал. У Липмана есть большое представительство в России, но сам Липман в Россию не приезжает. Не, не, конечно, он не боится, просто подстраховывается.

Липман просит российские правоохранительные охраны возбудить уголовное дело в отношении собственного финансового директора и большой группы своих сотрудников, включая Валерия Карпова, юриста который за несколько лет взыскал с должников «Гриндекс» астрономические суммы.

Валерий Карпов пишет в объяснении: «Все решения по выплате денежных средств от имени компании АО «Гриндекс» всегда принимал в итоге Киров Липман». В этом же объяснении Карпов указывает: «АО «Гриндекс» торгует акциями в Nasdaq Omx Riga и ежегодно предоставляет на биржу и акционерам проверенный аудиторами отчет. Никогда в этих отчетах (за все годы) не было сумм в 9-11 млн евро, которые якобы потрачены на юридические услуги».

Киров Липман взял кредит в банке на 5 млн евро под залог акций компании. Кредит не был возвращен и теперь компания Ambersstoun, куда из банка был передан пакет акций, является крупным акционером «Гриндекс». То есть из-за 5 млн евро Липман сам вел переговоры и заложил пакет акций, а 12 млн евро прошли незамеченными для управляющего акционера.

Карпов пишет: «Мне кажется, что Киров Липман пытается манипулировать правоохранительными органами и вводит их в заблуждение относительно похищенных у него денежных средств».

К юристам, вернувшим деньги «Гриндекс», Липман отношение поменял, к своей стране тоже. В интервью rus.db.lv кавалер высшей награды Латвии заявил: «Отношение ко мне лично и к бизнесу в целом вынуждают меня убраться из Латвии подальше. Я всегда был патриотом этой страны, что только не сделал на ее благо, а мне даже "спасибо" никто не сказал ни разу. Честно признаюсь, что я обижен на Латвию».

На днях «Гриндекс» передал аудиторам годовой отчет, который должен быть опубликован 30 апреля. Очень любопытно, найдется ли там место для 12 млн евро, исчезнувших со счетов компании.

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