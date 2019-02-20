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ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов

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© Фото: pixabay.com

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Стоимость каждого изделия, участвующего в акции, варьируется от 1000 до 410 000 рублей.

До конца апреля 2019 года ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов со скидкой до 50%.

В рамках акции снижены цены на российские и иностранные памятные монеты, которые посвящены предстоящим праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, Пасха, а также Всемирный день китов (день защиты морских млекопитающих) и День земли, Международный день спорта и другие специальные праздники.

Стоимость каждого изделия, участвующего в акции, варьируется от 1000 до 410 000 рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монета.

Приобрести их на специальных условиях можно в любом отделении ВТБ. Уточнить наличие можно по телефону горячей линии банка. Клиенты могут также заказать доставку монет в любой удобный офис банка. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.

«Монеты из драгоценных металлов являются популярным банковским продуктом. Кроме того, памятная монета – это хорошая идея для исключительного подарка не только для родных и близких, но и деловых партнеров и коллег по работе», – отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

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