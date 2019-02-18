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ВТБ открыл «детский офис» в петербургских центрах «КидБург»

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© Фото: ВТБ

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Отделения банка в городе профессий знакомят посетителей с основами финансовой грамотности.

В Петербурге в детских развлекательных центрах «КидБург» открылись игротеки ВТБ. Отделения банка в городе профессий знакомят посетителей с основами финансовой грамотности.

Игротеки ВТБ работают в центрах «КидБург» в ТРК «Гранд Каньон» и «Питер Радуга». Детские отделения банка оборудованы рабочими местами для сотрудников и зоной ожидания для клиентов, денежным хранилищем, кассами и другим оборудованием&

Интерактивная программа рассчитана на детей от 5 до 12 лет и направлена на знакомство с банковской профессией и развитие финансовой грамотности. Юные сотрудники ВТБ смогут самостоятельно управлять электронной очередью, пересчитывать банкноты в специальных машинах и определять их подлинность, общаться с клиентами и т.д.

Интерактивный проект «КидБург» − модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. В центрах «Кидбург» дети могут проверить свои способности в той или иной профессии и убедиться в собственных силах. Проект охватывает 10 городов России.

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