  • 5 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 16:18 65.5021  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 16:18 74.8245  
Нефть($) 05.02.2019 62.30 0.73
Нефть(p) 05.02.2019 4117.52 +54.44

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Предложение распространяется на всю модельную линейку марки.

ВТБ Лизинг запустил программу приобретения автомобилей Suzuki на специальных условиях: теперь они доступны компаниям и индивидуальным предпринимателям в лизинг со сниженным авансом – до 15%. Предложение распространяется на всю модельную линейку марки.

Кроме того, в рамках новой программы лизинговая компания занимается оформлением страховки и документов на покупку, а также может поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Таким образом, выбрав дилера и модель машины и подписав один лизинговый договор, клиент получает готовый к эксплуатации автомобиль.

«Автомобили Suzuki всегда пользовались довольно высоким спросом среди наших клиентов. Это объясняется оптимальным соотношением их ключевых параметров в этом ценовом сегменте – технических характеристик, стоимости, комфорта и безопасности. Возможность приобрести автомобиль в ВТБ Лизинг на специальных условиях делает его покупку еще более привлекательной», – отметил заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг пользуются модели Vitara 1.6, Jimny, а также городской SX4.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина
    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире
    22.01.19
    Преимущества палубной доски
    18.01.19
    Применение поливизора
    18.01.19
    Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли
    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram