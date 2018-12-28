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ВТБ и АФК «Система» инвестируют в создание одного из ведущих фармацевтических холдингов в России

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© Фото: pixabay.com

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Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 года.

ВТБ вошел в капитал АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm), одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен в партнерстве с АФК «Система» и менеджментом OBL Pharm.

Консорциум инвесторов – АФК «Система», ВТБ и менеджмент OBL Pharm – совместно приобрел 95,14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей. Размер инвестиций АФК «Система» в покупку доли в OBL Pharmсоставляет 1,83 млрд рублей, эффективная доля АФК «Система» в OBLPharm по итогам сделки составила 11,7%.

Целью сделки является создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в Группу АФК «Система» АО «Биннофарм». На базе OBL Pharm и АО «Биннофарм» будет создана объединенная компания, которая войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.

Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 года.

Партнеры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited, в отношении которой заключено соглашение акционеров, обеспечивающее соблюдение прав всех инвесторов на участие в управлении.

Между АФК «Система» и ВТБ заключено соглашение об обязательном приобретении доли ВТБ в Ristango Holding Limited в течение трех лет с момента сделки.

Пакет акций ФП «Оболенское» выкуплен у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, прокомментировал: «Предприятие «Оболенское», являясь одним из ведущих производителей лекарств на перспективном фармацевтическом рынке России, демонстрирует динамичный рост бизнеса и обладает амбициозными планами по его дальнейшему развитию. Объединение с «Биннофармом» даст новый толчок развития предприятию. Мы убеждены, что опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ позволят значительно повысить акционерную стоимость компании и обеспечить привлекательную доходность как текущим акционерам, так и потенциальным новым инвесторам».

Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков отметил: «Приобретение доли в бизнесе OBL Pharm является уникальной возможностью для АФК «Система» и ее партнеров создать на его базе одного из лидеров растущего рынка фармацевтических препаратов в РФ, реализовав ряд синергий между OBL Pharm и нашей портфельной компанией «Биннофарм», в том числе в области использования производственных мощностей, маркетинга и продаж, объединения R&D компетенций. «Биннофарм» - биофармацевтическая компания полного цикла с собственным R&D подразделением и несколькими современными производственными площадками. OBL Pharm демонстрирует высокие показатели роста, обладает опытным менеджментом и развитым портфелем брендированных препаратов. При этом бизнес-модели и активы OBL Pharm и «Биннофарма» обладают высокой степенью комплиментарности, что создает перспективы для многократного увеличения акционерной стоимости нашего фармацевтического бизнеса в будущем».

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