ВТБ получил премию Финансового университета в номинации «Банк для малого и среднего бизнеса»

ВТБ стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни в номинации «Банк для малого и среднего бизнеса».

Награждение состоялось в рамках первого дня V Международного форума «Как попасть в пятерку». Эксперты университета дали высокие оценки качеству финансовых услуг банка в сегменте малого и среднего бизнеса, используя данные социологических опросов.

«Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и сервисы, чтобы соответствовать возрастающим требованиям клиентов. Наша основная цель – стать банком первого выбора для предприятий малого и среднего бизнеса, и эта награда подтверждает верность выбранной нами стратегии», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 15% и превысил 1 трлн рублей. В рамках действующих программ господдержки он составил более 100 млрд рублей. Документарный портфель – 237 млрд рублей. Число действующих клиентов МСБ в банке ВТБ – свыше 500 тыс.