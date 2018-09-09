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МЧС предупреждает о тумане в Петербурге 10 сентября

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© Фото: Instagram / @natalia_krasnova_

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Температура воздуха днем будет от 18 до 20 градусов тепла.

МЧС предупреждает о тумане в Петербурге 10 сентября. Температура воздуха днем будет от 18 до 20 градусов тепла.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с", – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет меняться мало. Восход солнца был в 06:14, закат будет в 19:36. После захода солнца температура опустится до +13 градусов.

При тумане МЧС рекомендует отложить поездку на личном транспорте либо особенно внимательно соблюдать дистанцию, а также снижать скоростной режим. Основным требованием является включение габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар.

"В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и пять км/ч, соблюдайте правила дорожного движения. Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Лучше подождать, пока столь плотный туман рассеется, потеряв при этом немного времени, чем впоследствии жалеть об опрометчивом решении ехать вслепую", –советуют спасатели.

По их словам, во время тумана лучше опустить стекла автомобиля, так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. Жителям и гостям Петербурга, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, следует воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам в тумане рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами, быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают.

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