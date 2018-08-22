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Топ-3 совета, как правильно выбрать коммерческую недвижимость для сдачи в аренду

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Как подобрать помещение под магазин или другой бизнес? На какие факторы обратить внимание? Где лучше купить коммерческую недвижимость под сдачу?

Эксперты «М16-Недвижимость» подготовили действенные советы для начинающих инвесторов. Рассказываем, как подобрать помещение под магазин или другой бизнес, на какие факторы обратить внимание и где лучше купить коммерческую недвижимость под сдачу. 

Совет №1: ищите готовое решение

 

Идеальный вариант – когда вы покупаете жилье, где уже имеется постоянный арендатор. Если бизнес у человека идет хорошо, место «хлебное», а список постоянных покупателей – солидный, то арендатор приложит максимум усилий, чтобы придержать помещение за собой.

При этом не стоит думать, что найти такое помещение сложно. В любом агентстве вам предложат подобные варианты.

В результате вы получите помещение, которое будет приносить прибыль уже с первого дня владения. Стоит ли уточнять, что это положительно скажется и на окупаемости объекта?

Неоспоримым плюсом является и то, что такое помещение уже полностью готово к работе, то есть приведено в соответствие со всеми требованиями надзорных служб. Даже если с нынешним арендатором вы не сработаетесь, найти следующего будет легче, ведь для подготовки помещения от вас потребуется минимум.

Совет №2: выбирайте правильную локацию

 

Мнение, что выгоднее всего владеть большой площадью в самом центре города – ошибочное. Безусловно, аренда здесь значительно выше, чем в спальных районах. Вот только спрос на такие помещения обычно ниже.

На самом деле куда выгоднее иметь помещения в спальных районах, особенно в густонаселенных частях. Арендаторы выстроятся в очередь за таким лакомым помещением, а вы не столкнетесь с ситуацией, когда объект инвестиций впустую простаивает.

Тем более что несколько объектов в «спальниках» может стоить, как одно помещение в центре. При этом доход они приносят хоть и меньше, но стабильнее.

Также советуем присмотреться к коммерческим объектам, расположенным вблизи бизнес-центров и ВУЗов. Такие предложения пользуются большим спросом у владельцев общепита.

А для производств идеальным решением станет большое помещение в промышленной зоне. Неважно, в черте города или за его границами. Что касается центра города, то здесь лучше заранее изучить рынок и понять, быстро ли вы найдете арендатора. Как мы и говорили в начале, такие, на первый взгляд, инвестиционные жемчужины могут долгое время пустовать, не находя своего нанимателя.

Совет №3: поймите будущего арендатора

 

Прежде чем выбирать коммерческую недвижимость для сдачи в аренду, подумайте, на какого съемщика вы ориентируетесь. Если это офис какой-то сервисной службы или салон бытовых услуг, стоит позаботиться о помещении с удобным подъездом и парковкой.

Если вы ориентируетесь на модный бутик или ресторан высокой кухни, обязательным условием станет первая линия и близость к центральным магистралям.

Ну а если в качестве будущего арендатора вы рассматриваете владельца небольшой торговой точки, то при поиске помещения стоит соблюсти баланс между хорошей проходимостью места и невысокой конкуренцией.

Помните, что для общепитов, парикмахерских или медицинских центров помещения должны быть приведены в соответствие с требованиями надзорных органов.

Если вы заранее поймете потребности будущего арендатора, то и недостатка в потенциальных съемщиках не будет.

Еще больше советов и привлекательные объекты для инвестирования – в большой статье от «М16-Недвижимость».

Зная, как правильно выбрать коммерческое помещение для последующей аренды, вы быстро начнете получать доход и сможете максимально сократить срок окупаемости своих инвестиций! 

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