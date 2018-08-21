Строительство АГНКС: этапы и специфика выполнения всего спектра работ

Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция осуществляет заправку транспортных средств природным газом (метаном). Ее строительство «под ключ» представляет собой сложнейший процесс, включающий в себя целый спектр мероприятий. Помимо технических моментов, данная работа подразумевает оформление, получение исполнительной и разрешительной документации.

Комплектация стационарной АГНКС

Стационарные АГНКС располагаются на специально отведенных для них территориях. Их инфраструктура включает в себя целый комплекс функциональных составляющих:

• комбинированные, блочно-модульные сооружения;

• навесы и комплексы для облицовки;

• резервуары и станции очистки;

• дополнительное оборудование.

По своей структуре АГНКС кардинально отличаются от комплектации обычных АЗС. Компрессорные станции принадлежат к категории опасных объектов производства. По этой причине к материалам, используемым для их возведения, к оформлению всех исполнительных документов предъявляются особые требования. Осуществляется строительство АГНКС по четко утвержденной схеме, а выполнение каждого из этапов строго контролируется соответствующими инстанциями.

Специфика строительства инфраструктуры компрессионных станций

Состав всех помещений в пределах АГНКС регламентируется необходимостью грамотного расположения системы управления газовой компонентой. Повышенное внимание уделяется организации функционалов контроля доступа на объект и оповещения, АСУ.

Навесы на компрессорных станциях должны быть способны выполнять сразу две функции: защиту раздаточных колонок и помоста для монтажа газового трубопровода высокого давления. Достигается это за счет покрытия металлических навесов несколькими слоями огнеупорной краски с последующей фиксацией лаком для стабилизации полученного результата.

К облицовочным материалам на АГКНС предъявляется единое правило – огнеупорность. Идентичные нормы соблюдаются при выборе внутренней отделки помещений станции.

После завершения строительства АГКНС необходимые пуско-наладочные работы на объекте должны быть произведены подрядной организацией. Все мероприятия в обязательном порядке подкрепляются разрешительными документами. На все оснащение, готовые комплекты зданий у подрядной организации должны быть предоставлены сертификаты соответствия.