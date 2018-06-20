Официальный сайт Off-Road Wheels: лучшие условия для покупки колесных дисков

Джип или внедорожник, бесспорно, выглядит солидно, подчеркивает высокий статус владельца. Содержание колес, как и всего автомобиля этого класса, затратно. Но статус обязывает! Сделать акцент на внешней брутальности, независимости и мощи внедорожника помогают стальные диски, которые можно со вкусом и грамотно выбрать на официальном сайте Off-Road Wheels.

Линейка Off-Road Wheels представляет:

литые;

легкосплавные;

стальные модели для внедорожников.

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ORW – штампованные диски для внедорожника, которые соответствуют характеру и внешности крутого автомобиля. Они гарантируют безопасность, улучшают управляемость. Как детали колеса, катки значительно влияют на общую эстетику. Официальный сайт Off-Road Wheels предлагает широкий ассортимент продукции, предназначенной для внедорожников из России, Китая, Кореи, Японии, от европейских и американских компаний.

Американская фирма Офф-Роад-Вилс давно покорила российский рынок, радуя владельцев джипов и внедорожников доступной ценой и безупречным качеством. Комплектующие Офф-Роад стойко переносят высокие, порой экстремальные, нагрузки. Штампованные катки для всевозможных моделей внедорожника прекрасно сбалансированы, невероятно прочны. Компания остановилась на самых популярных цветовых решениях: хромированном, белом и черном.

Изумительное качество дисков ORW оценили любители езды по бездорожью, горам, пустыням, лесам из многих стран мира. Стальные катки покупают для спортивных соревнований, ралли, турниров. Владельцам джипов, внедорожников стоит почаще заглядывать на официальный сайт Off-Road Wheels, публикующий информацию о новинках, скидках, акциях, правилах выбора комплектующих по ключевым параметрам. На сайте компании представлена полезная для автолюбителей информация. Каждый владелец отечественного или иностранного внедорожника найдет здесь то, что ему необходимо. Если вопросы останутся, можно связаться с компанией через электронную почту, телефон горячей линии производителя или дилера.