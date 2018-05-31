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НПФ «Сафмар» запускает «Пенсию в один клик»

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© Фото: MarcoVerch / Flickr

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Любой россиянин может открыть индивидуальный пенсионный счет в режиме онлайн.

АО НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, запускает онлайн-сервис, позволяющий любому россиянину открыть индивидуальный пенсионный счет в фонде и делать взносы на личную пенсию в режиме онлайн, с любого устройства с выходом в интернет.

Оформление договора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), открытие и пополнение счета на сайте фонда занимает несколько минут. После заключения договора НПО счет можно пополнять с помощью банковской карты в личном кабинете на сайте фонда. Для автоматического пополнения можно подключить услугу автоплатеж.

Фото: Andrew_Writer / Flickr
 

Минимальная сумма для открытия индивидуального пенсионного счета – две тыс. рублей, минимальная сумма пополнения – одна тыс. рублей, периодичность взносов выбирает сам клиент. Для клиентов перевод средств с карты любого банка на индивидуальный пенсионный счет, открытый в фонде, будет бесплатным.

Сервис доступен как существующим клиентам, уже формирующим накопительную или негосударственную пенсию в НПФ «Сафмар», так и людям, которые ранее не обслуживались в фонде.

Для заключения договора с фондом человеку достаточно указать свои паспортные данные, номер страхового пенсионного свидетельства СНИЛС и адрес регистрации/проживания. Фонд удаленно проведет идентификацию клиента и предложит ознакомиться с договором – весь процесс занимает несколько минут. Дополнительным преимуществом НПО являются налоговые льготы – граждане, делающие взносы на негосударственную пенсию, имеют право на социальный налоговый вычет. Максимальная сумма взносов, на которую предоставляется вычет, составляет 120 тыс. рублей в год, соответственно, с этих взносов можно вернуть 15 тыс. 600 рублей.

Фото: barnimages / Facebook
 

Запуск онлайн-продаж стал возможен благодаря подключению фонда к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что сделало возможной процедуру удаленной идентификации клиентов. СМЭВ – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, НПФ и другим участникам системы оперативно  обмениваться данными.

«Время и деньги – главные ресурсы для многих из нас. Наша задача – чтобы клиенты экономили свое время и сберегали деньги. В этом смысл нашего онлайн-продукта, и мы уверены, что именно поэтому он будет востребован, - говорит генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. – В России принято говорить о доступности кредитов, а между тем вопрос доступности сбережений не менее актуален. Многие наши соотечественники полагают, что их доходы не позволяют им делать сбережения, тем более – на будущую пенсию. Многие предпочитают как можно дольше не думать о том, как будут жить в старости, и в то же время не рассчитывают на достойную пенсию от государства. Мы хотим поменять это отношение в обществе. Первое: сбережения могут быть доступными! Начните с двух тыс. рублей. Время, которое осталось до выхода на пенсию, и уровень сбережений, которые человек может делать со своей зарплаты, – это и есть фундамент будущей пенсии. Второе: мы уверены, что индивидуальный пенсионный счет постепенно станет нормой в российском обществе. Люди видят, что возможности государственной пенсионной системы ограничены, поэтому постепенно в обществе начинает меняться подход к формированию пенсии, появляется осознание, что надо заранее думать и планировать, какой уровень жизни и дохода будет после выхода на пенсию».

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