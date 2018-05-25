Мебель для ванной: как выбрать недорогую и качественную

Когда бюджет на обустройство ванной комнаты небольшой, приоритетными становятся недорогие решения. И нужно отдать должное: при нынешнем ассортименте бюджетной мебели сделать удачный выбор несложно.

Базовый критерий выбора – материал для изготовления мебели

Эстетику и долговечность мебели во многом определяет базовый материал, из которого она изготовлена. В бюджетной линейке оптимальным вариантом становится обстановка из МДФ и ЛДСП. В отличие от натуральной древесины эти материалы в ходе производства оснащают специальным защитным покрытием. За счет этого изделия становятся пригодными для использования в условиях повышенных температур и влажности. В качестве защитного слоя может быть применена как самоклеящаяся пленка, так и слой акрила. Второй вариант стоит дороже, но делает мебель максимально износоустойчивой.

Очень часто производители оснащают бюджетную мебель для ванной металлической фурнитурой. Подобное решение оправдано, но только при условии, что на элементы было нанесено антикоррозийное покрытие. Без него на металле со временем может появиться ржавчина.

Готовый комплект или модули – что выбрать

Производителями недорогая мебель для ванной комнаты выпускается в двух вариантах исполнения:

•готовые гарнитуры;

•отдельные модули.

Какой из этих вариантов является более предпочтительным? И потребители, и дизайнеры с большей охотой выбирают индивидуальные модули. Особенно актуальным их заказ становится, если площадь ванной комнаты небольшая. Отдельные модули в этом случае позволяют добиться функциональности помещения без ущерба для его общего простора. Наиболее востребованными для реализации данной цели являются следующие мебельные решения: тумбы с раковиной, пеналы, навесные шкафы.

Готовые комплекты мебели и модули могут быть как напольными, так и навесными. Последнее решение считается лучшим с гигиенической точки зрения. Навесная мебель максимально упрощает процесс уборки ванной комнаты, позволяет поддерживать чистоту в самых труднодоступных местах. Если же выбор пал на напольную обстановку, то стоит отдавать предпочтение пеналам, тумбам и шкафам на ножках.

В плане дизайна бюджетную мебель не отличает большое разнообразие. В этом кроется главное преимущество: лаконичная, сдержанная обстановка смотрится эстетично, легко вписывается в любой стилистический и цветовой интерьер.