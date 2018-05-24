  • 24 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 21:19 61.5426  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 21:19 72.1900  
Нефть($) 24.05.2018 78.98 0.92
Нефть(p) 24.05.2018 4953.21 +19.72

Насосное оборудование и арматура KSB: ассортимент и применение продукции

Автор:


© Фото: igmk.ru

Темы дня

Какие изделия входят в каталог товара KSB. Область применения навесного оборудования, произведенного на основании инновационных технологий.

Продукция KSB получила широкое распространение в разных сферах. Она отличается разнообразием, высокой надежностью и функциональностью, что позволяет компаниям решать задачи различной сложности. Поставляется она по всей России под заказ в короткие сроки.

Ассортимент продукции от немецкого производителя

 

Компания KSB осуществляет проектирование, разработку и производство большого перечня арматуры и насосного оборудования на основании инновационных технологий и высококачественных материалов. Процесс изготовления изделий тщательно контролируется, что позволяет обеспечивать потребителей надежными и долговечными:

•насосными установками, предназначенными в том числе для комплектации инженерных сетей;

•шаровыми кранами и задвижками;

•поворотными затворами;

•предохранительными, обратными и затворными клапанами;

•конденсатоотводчиками;

•грязеуловителями;

•арматурой высокого давления и т. д.

В ассортименте насосного оборудования представлена большая линейка устройств. Разные модели отличаются конфигурацией, мощностью, предназначением и прочими характеристиками. Каталог арматуры включает в себя изделия различного типа и применения. На сайте можно детальнее ознакомиться с продукцией немецкого бренда KSB.

Основные области применения и преимущества товара

 

Товары KSB представляют широкий интерес для потребителей. Основной группой последних являются промышленные предприятия, работающие в области энергетики, коммунальных услуг, судоходства, добычи горных ископаемых. Применяются такие продукты и в других сферах.

Современные насосы подходят для оснащения бассейнов, утилизации дождевой воды, сбора фекалий и стоков. Запорные и обратные клапаны, вентили и задвижки незаменимы при оснащении систем водоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования. Без них не обходятся предприятия нефтяной, газовой и химической индустрии. Такими устройствами комплектуются насосные станции.

Арматура и насосы немецкого производства популярны благодаря множеству преимуществ. Изделия имеют простую и надежную конструкцию. Они характеризуются легкостью обслуживания и ремонтопригодностью, выпускаются в разных конфигурациях и типоразмерах. Многие модели устройств рассчитаны на постоянную интенсивную эксплуатацию в агрессивной среде.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

    Мотофестиваль, велопарад, шествие слонов, концерты и праздничный салют – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях 315-летия города на Неве.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram