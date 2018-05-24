Насосное оборудование и арматура KSB: ассортимент и применение продукции

Продукция KSB получила широкое распространение в разных сферах. Она отличается разнообразием, высокой надежностью и функциональностью, что позволяет компаниям решать задачи различной сложности. Поставляется она по всей России под заказ в короткие сроки.

Ассортимент продукции от немецкого производителя

Компания KSB осуществляет проектирование, разработку и производство большого перечня арматуры и насосного оборудования на основании инновационных технологий и высококачественных материалов. Процесс изготовления изделий тщательно контролируется, что позволяет обеспечивать потребителей надежными и долговечными:

•насосными установками, предназначенными в том числе для комплектации инженерных сетей;

•шаровыми кранами и задвижками;

•поворотными затворами;

•предохранительными, обратными и затворными клапанами;

•конденсатоотводчиками;

•грязеуловителями;

•арматурой высокого давления и т. д.

В ассортименте насосного оборудования представлена большая линейка устройств. Разные модели отличаются конфигурацией, мощностью, предназначением и прочими характеристиками. Каталог арматуры включает в себя изделия различного типа и применения. На сайте можно детальнее ознакомиться с продукцией немецкого бренда KSB.

Основные области применения и преимущества товара

Товары KSB представляют широкий интерес для потребителей. Основной группой последних являются промышленные предприятия, работающие в области энергетики, коммунальных услуг, судоходства, добычи горных ископаемых. Применяются такие продукты и в других сферах.

Современные насосы подходят для оснащения бассейнов, утилизации дождевой воды, сбора фекалий и стоков. Запорные и обратные клапаны, вентили и задвижки незаменимы при оснащении систем водоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования. Без них не обходятся предприятия нефтяной, газовой и химической индустрии. Такими устройствами комплектуются насосные станции.

Арматура и насосы немецкого производства популярны благодаря множеству преимуществ. Изделия имеют простую и надежную конструкцию. Они характеризуются легкостью обслуживания и ремонтопригодностью, выпускаются в разных конфигурациях и типоразмерах. Многие модели устройств рассчитаны на постоянную интенсивную эксплуатацию в агрессивной среде.