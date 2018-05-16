Современный теплый пол на основании греющих секций: плюсы и монтаж

Теплый пол – лучшее решение для обеспечения комфортного микроклимата в доме или квартире. Для его создания идеально подходит современная кабельная продукция. Электрический обогрев составляет конкуренцию водяному благодаря простоте монтажа и обслуживания, долговечной эксплуатации и разумной стоимости. Укладывать его можно под разными покрытиями. Но чаще всего владельцы предпочитают размещать греющие кабели под стяжкой.

Виды и расчет материалов для греющего пола

Кабель, предназначенный для создания систем теплого пола, выпускается в двух видах – секциях и матах. Последние более удобны в подключении, но их стоимость выше. Такие решения целесообразно покупать при монтаже обогревающего оборудования под плитку, линолеум и прочие покрытия. Под стяжку рекомендуется укладка секций. Они наделены большим количеством положительных характеристик. К их числу относятся:

небольшая стоимость;

возможность увеличения уровня пола и его выравнивания;

высокая гибкость, позволяющая создавать сложные схемы, огибать препятствия;

низкая степень энергопотребления, достигаемая благодаря особому принципу работы обогрева (кабель нагревает стяжку и отключается, а последняя передает тепло в помещение).

По ссылке http://elix.ru/greyushhij-kabel/raychem/t2blue/u-acc-mm-10-476660-000/ представлена подробная информация о секциях современных греющих кабелей для монтажа под стяжку. Здесь можно подобрать требуемое оборудование по разумной стоимости для решения задач разной сложности. При расчете количества изделий нужно учитывать, что для дополнительного обогрева на 1 м2 потребуется 100-140 Вт, для основного – от 150 Вт.

Особенности монтажа теплого пола на основании секций

Классическая система кабельного обогрева состоит из секций, управляющей аппаратуры, теплоизоляции, аксессуаров, упрощающих монтаж. Термостат, оснащенный датчиками температуры, размещается в стене для удобства управления. Пол перед монтажом нуждается в выравнивании и очистке от посторонних вещей, в том числе от мусора.

Слой теплоизоляции укладывается первым. Для его крепления применяется монтажная лента. Вторым шагом размещаются нагревательные секции. Они не должны занимать всю площадь. Допускается расположение греющих элементов в местах, где отсутствует крупная мебель. На завершающем этапе все узлы системы соединяются друг с другом, с датчиком и регулятором. Далее осуществляется проверка работы системы и заливка цементной смеси. Проводить работы желательно в теплое время года.