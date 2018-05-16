  • 16 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 21:19 61.6884  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 21:19 72.8949  
Нефть($) 16.05.2018 78.79 +1.04
Нефть(p) 16.05.2018 4941.30 +27.41

Современный теплый пол на основании греющих секций: плюсы и монтаж

Автор:

Темы дня

Какие греющие кабели используют для обустройства теплого пола. Особенности и преимущества монтажа системы кабельного обогрева.

Теплый пол – лучшее решение для обеспечения комфортного микроклимата в доме или квартире. Для его создания идеально подходит современная кабельная продукция. Электрический обогрев составляет конкуренцию водяному благодаря простоте монтажа и обслуживания, долговечной эксплуатации и разумной стоимости. Укладывать его можно под разными покрытиями. Но чаще всего владельцы предпочитают размещать греющие кабели под стяжкой.

Виды и расчет материалов для греющего пола

 

Кабель, предназначенный для создания систем теплого пола, выпускается в двух видах – секциях и матах. Последние более удобны в подключении, но их стоимость выше. Такие решения целесообразно покупать при монтаже обогревающего оборудования под плитку, линолеум и прочие покрытия. Под стяжку рекомендуется укладка секций. Они наделены большим количеством положительных характеристик. К их числу относятся:

  • небольшая стоимость;
  • возможность увеличения уровня пола и его выравнивания;
  • высокая гибкость, позволяющая создавать сложные схемы, огибать препятствия;
  • низкая степень энергопотребления, достигаемая благодаря особому принципу работы обогрева (кабель нагревает стяжку и отключается, а последняя передает тепло в помещение).
 

По ссылке http://elix.ru/greyushhij-kabel/raychem/t2blue/u-acc-mm-10-476660-000/ представлена подробная информация о секциях современных греющих кабелей для монтажа под стяжку. Здесь можно подобрать требуемое оборудование по разумной стоимости для решения задач разной сложности. При расчете количества изделий нужно учитывать, что для дополнительного обогрева на 1 м2 потребуется 100-140 Вт, для основного – от 150 Вт.

Особенности монтажа теплого пола на основании секций

 

Классическая система кабельного обогрева состоит из секций, управляющей аппаратуры, теплоизоляции, аксессуаров, упрощающих монтаж. Термостат, оснащенный датчиками температуры, размещается в стене для удобства управления. Пол перед монтажом нуждается в выравнивании и очистке от посторонних вещей, в том числе от мусора.

Слой теплоизоляции укладывается первым. Для его крепления применяется монтажная лента. Вторым шагом размещаются нагревательные секции. Они не должны занимать всю площадь. Допускается расположение греющих элементов в местах, где отсутствует крупная мебель. На завершающем этапе все узлы системы соединяются друг с другом, с датчиком и регулятором. Далее осуществляется проверка работы системы и заливка цементной смеси. Проводить работы желательно в теплое время года.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

    Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram