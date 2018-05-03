На конференцию «Кластеры открывают границы. Евразийский путь» в Петербург приехали эксперты из Франции, Канады и Японии

На конференцию «Кластеры открывают границы. Евразийский путь» в Петербург приехали эксперты из различных регионов России, Китая, Индии, Франции, Канады и Японии. Они обсудили три основные темы: «Технологии», «Международное сотрудничество» и «Роль человека в цифровой экономике».

За два дня работы конференции более 60 спикеров поделились с участниками своим опытом и экспертизой по заявленным темам. В рамках конференции проведено пленарное заседание, шесть круглых столов, две панельных сессии, второй межрегиональный слет центров кластерного развития, обсуждение инициативы РФ по сотрудничеству между инновационными кластерами стран-участниц АТЭС и обучающий семинар «Управление территориальными кластерами на основе СМК «Кладо».

По мнению участников, III Санкт-Петербургская международная конференция кластеров стала уже признанной дискуссионной площадкой на всем евразийском пространстве.

По словам Марины Зининой, директора Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга», такие ежегодные встречи способствуют усилению кластерной модели развития, информационному сотрудничеству и позволяют укрепить деловые связи между отраслевыми ассоциациями компаний-лидеров.

Денис Цуканов, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России, заявил, что кластерное взаимодействие внутри России помогает предприятиям быть более конкурентоспособными на мировом рынке и в то же время избавиться от обременительной зависимости от импорта заграничных комплектующих.

«Начиная производство на территории России, вы экономите на всех узлах и агрегатах, которые вы раньше поставляли из-за рубежа. Из-за высокой курсовой разницы такие поставки стали довольно дорогими. Многим стало выгодно открывать производства в нашей стране. Это снижает себестоимость и удобно по логистике. Снижая себестоимость, вы повышаете конкурентоспособность на внешнем рынке с точки зрения экспорта», – отметил Денис Цуканов.

«Кластеры сегодня задают высокий уровень управленческих и технологических цепочек и позволяют реализовывать федеральные инициативы», – поделился мнением Рустам Хафизов, начальник отдела инновационных проектов Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России.

Он рассказал о проекте, запущенном Министерством экономического развития в прошлом году, под названием «Национальные чемпионы». В рамках проекта отобрали 30 частных высокотехнологичных компаний, которые либо уже обладают активным присутствием на международных рынках, либо с «прицелом по масштабированию». Данным компаниям Минэкономразвития оказывает поддержку, и сейчас проект выходит на уровень регионов.

Организатором конференции выступил Центр кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» при поддержке и участии Министерства экономического развития РФ, комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.