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«Лиза Алерт» проведет первый квест по безопасности детей в Петербурге

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© Фото: Александр Сайганов / vk.com/lizaalert_real
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    Мероприятие пройдет при поддержке оператора «Билайн», запустившего горячую линию и сервис SMS-информирования о поисках пропавших людей.

    Первый квест по безопасности, организованный поисковым отрядом «Лиза Алерт», пройдет в «Ленэкспо» 29 апреля. Мероприятие состоится в преддверии весенне-летнего сезона, так как с наступлением каникул и в природной среде, и в городе теряется больше всего детей.

    Во время мероприятия детям легко и весело преподносят все правила безопасности, проигрывают различные ситуации, что позволяет не испугать ребенка, а увлекательно донести до него важную информацию. Родителям в это время предлагается посетить собрание, на котором инструктор расскажет, что делать, если потерялся их ребенок, и как не допустить этих ситуаций. Основываясь на собственном поисковом опыте, приводя примеры из реальной жизни, инструктор дает знания, необходимые родителям в современном мире.

    Вход на мероприятие свободный. Регистрация обязательна: https://dpso-lizaalert.timepad.ru/event/709388/.

    Квест по безопасности для детей и их родителей пройдет при поддержке «Билайн». Ранее оператор запустил для задач «Лиза Алерт» горячую линию по номеру 88007005452, а в декабре прошлого года – сервис SMS-информирования о поисках пропавших людей. Сервис разработан специально для решения главной задачи «Лиза Алерт» – привлечь как можно больше людей, находящихся рядом, к поискам пропавших.

    Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт https://lizaalert.beeline.ru/, ввести номер телефона и выбрать регион. Пользователи могут выделить для себя приоритетные направления – поиск детей или пожилых людей. SMS -уведомление будет содержать информацию о пропавшем, координаты поискового штаба и телефон информационного координатора, который курирует поиски. Плата за пользование сервисом не взимается, он доступен абонентам всех операторов. В настоящее время на сервис подписались более пяти тыс. человек.

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