Компания «ЛитЭнерго»: широкий выбор строительного оборудования по выгодным ценам

Рынок строительного оборудования постоянно расширяется, что позволяет удовлетворить запросы любой подрядной организации. Приятным является то, что приобрести необходимое оснащение можно в рамках демократичного бюджета. В компании «ЛитЭнерго» уже стартовали выгодные скидки на широкий спектр строительной техники.

Какое оборудование предлагается по скидкам

Каталог компании включает строительное оборудование от известных отечественных и заграничных брендов. По ценам со скидкой сейчас есть возможность приобрести:

резчики швов;

регуляторы напряжения;

виброплиты;

контроллеры;

дизельные электростанции и т. д.

На отечественный рынок компания поставляет оборудование для строительного сектора уже более 15 лет. За этот период организация заслужила репутацию честного и ответственного продавца. Вся реализуемая техника поставляется с соответствующими документами и сертификатами. Поэтому для каждого из предприятий скидки на строительное оборудование в каталоге «ЛитЭнерго» являются выгодной возможностью расширить технический арсенал без ущерба для его качества. На весь перечень предлагаемых агрегатов распространяются гарантийные обязательства.

Оборудование по выгодным ценам: на чем остановить свой выбор?

Работа каждой строительной площадки имеет свои нюансы и специфику. Но когда речь заходит про выбор оборудования, можно выделить ряд агрегатов, являющихся актуальными для любого объекта.



В этом списке дизельным электростанциям – особое место. Это оснащение является незаменимым в пределах любой стройки, поскольку позволяет организовать бесперебойную подачу энергии на постоянной или временной основе. Оптимальным выбором для эксплуатации в пределах строительной площадки являются генераторы мощностью от 5 до 12 кВт. Если требуется оборудование для монтажа на улице, стоит отдать предпочтение станции с шумоизолирующим кожухом.



Еще одно обязательное оснащение строительной площадки – резчики швов. Это оборудование сейчас применяют при возведении объектов любого масштаба и высоты. Посредством резчиков удается быстро, с предельной точностью делать деформационные швы, эффективно предотвращающие разрушение строительных конструкций в ходе эксплуатации.



Замыкают тройку наиболее востребованного строительного оборудования виброплиты. Только с их помощью на площадке удается быстро, качественно и безопасно произвести уплотнение основы для закладки фундамента сооружения.