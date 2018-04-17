Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду

Вместе с лучшим сервисом для выгодного шоппинга Shopsy разбираемся в том, как оставаться в тренде несмотря на капризное питерское лето.

Идеальный брючный костюм

Хит теплого сезона 2018 – брючные костюмы. Выполненные из достаточно плотной ткани, они станут спасением в прохладные дни. А яркий цвет поможет не забыть, что на календаре все-таки лето. Особенно актуальны лиловые, зеленые, желтые комплекты.

Рабочий комбинезон

Альтернативой сравнительно привычному костюму станет комбинезон с длинным рукавом. В тренде вещи, напоминающие форму рабочих. Их основные отличия – маскулинный крой, большие накладные карманы, металлические заклепки вместо пуговиц. Правильно подобрав оттенок и принт, в таком комбинезоне можно отправиться и на работу, и на встречу с друзьями.

Тотал деним

В этом году без джинсовых вещей не обошлась ни одна коллекция известных модных домов. В приоритете – плотный темный деним. Легкий топ, прямые или широкие брюки и джинсовая куртка, которую в любой момент можно снять, станут идеальным вариантом в ситуации, когда от погоды можно ждать чего угодно.

Объемный жакет

Удобный жакет, сильно напоминающий мужской пиджак, можно носить практически с любыми вещами. Объемный жакет прекрасно справится с ролью ветровки. Надетый поверх легкого сарафана, он защитит от прохладного ветра. А в комбинации с удлиненной юбкой и свитером поможет выглядеть актуально, даже если погода окажется совсем нелетней.

Пластиковые накидки

Настоящая находка для людей, которые понимают, что дождь может начаться очень неожиданно, – накидки и плащи из прозрачного пластика. На подиумах такая одежда выглядела довольно футуристично. Но на деле смелый эксперимент совсем не лишен практичности. Он занимает немного места в сумке и готов к использованию в любой момент. А благодаря транспарентности, одежда, надетая снизу, не скрывается от окружающих.