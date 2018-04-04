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В Калининграде на Baltic Weekend эксперты обсудят GR-эффективность для бизнеса

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Baltic Weekend 2018 пройдет в Калининграде 19-20 апреля.

Ассоциация менеджеров и SPN Communications в рамках Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition 19 апреля проведет круглый стол «GR-эффективность: технологии, инструменты и кейсы». В дискуссии примут участие ведущие специалисты по взаимодействию с органами государственной власти, топ-менеджеры крупных российских компаний и медиа.

Во время круглого стола участники обсудят, с помощью каких технологий и инструментов лучше управлять GR-повесткой. В чем специфика GR в регионах? Какова роль и миссия Ассоциаций при диалоге с властью? Возможности и риски апробации западных GR-технологий на российском рынке.

Модераторы круглого стола – исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев и директор по взаимодействию с органами власти агентства SPN Communications Андрей Прийма.

Среди выступающих спикеров: заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Segezha group Николай Иванов, управляющий директор по связям с органами государственной власти банка «ФК Открытие» Артем Тынчеров; вице-президент по корпоративным отношениям Яндекс, сопредседатель комитета по отношениям с органами власти Ассоциации менеджеров Марина Амелина.

«Роль и влияние государства на экономические процессы в стране в последние годы продолжают увеличиваться. Наличие GR в современном крупном бизнесе стало важной, порой даже необходимой, функцией. Развитие современных технологий и средств коммуникации оказывает воздействие на все сферы бизнеса. GR-функция также не является исключением. Внедрение современных технологий в жизнь компаний и государства меняет формы взаимодействия, создает новые возможности для проведения GR-кампаний. Каким должен быть GR в XXI веке? Перейдет ли GR-функция к обезличенному общению через интернет или личные связи будут играть такую же роль, как и ранее? Какие требования предъявляются к GR-менеджеру сегодня и какими они будут через десять лет? Об этом и многом другом пойдет речь в рамках круглого стола по GR на Baltic Weekend: König Edition», – пояснил Вячеслав Евсеев.

Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2018 будет проходить 19 апреля с 15:00 до 17:00 в Radisson Hotel, Kaliningrad. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 13 апреля. Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте – www.balticweekend.com/ru/registration/terms.

Портал «Санкт-Петербург.ру» выступает информационным партнером мероприятия. Генеральный информационный партнер– ТАСС, генеральный радио-партнер – Business FM, международный партнер – CCI France Russie. Официальные информационные партнеры – Интерфакс, РБК Калининград, Klops.ru. Информационные партнеры форума – Российская газета, Комсомольская правда, Аргументы и Факты, Эксперт Северо-Запад, Live Communication Magazine, Страна Калининград, Mediabitch, PRNews, PR Club, Bitcoin News, Event Live, IPR Belarus. Ассоциации-партнеры – Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС.

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