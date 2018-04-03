Как оставить лучшие кадры в России: топ-100 талантливых студентов встретятся с первыми лицами ведущих российских компаний

В Санкт-Петербургском государственном университете 5-7 апреля пройдет VII конференция «Менеджмент Будущего». Ежегодно студенты и выпускники Высшей школы менеджмента СПбГУ самостоятельно организуют это мероприятие, целью которого является создание в России сообщества высококвалифицированных управленцев, заинтересованных в построении карьеры в отечественных компаниях.

Ключевые мероприятия конференции будут посвящены таким дискуссиям, как цифровая экономика и инновации, социальное предпринимательство, цифровая трансформация в компаниях; женщины в российском бизнесе: истории успеха.

В рамках конференции пройдет HR-дискуссия для представителей HR-департаментов компаний, принимающих участие в мероприятии: Банк ВТБ (ПАО), ООО «Газпром экспорт», ООО «Сплат-Косметика» и ПАО «Северсталь».

Конференция «Менеджмент Будущего» за семь лет зарекомендовала себя как «элитная биржа труда»: непосредственно на площадке мероприятия студенты выпускных курсов вузов России и мира, прошедшие многоступенчатый отбор, имеют возможность получить предложение о работе от лучших работодателей России. В 2018 году в конференции примут участие сто лучших студентов. Студенты, прошедшие отбор, представляют лучшие вузы мира: СПбГУ, МГУ, ВШЭ, МГИМО, МФТИ, Сколтех, Иннополис (Татарстан), НГУ (Новосибирск), Paris School of Economics (Франция), Erasmus University Rotterdam (Нидерланды). Всего в этом году получено более трех тыс. заявок.

На мероприятии российские топ-менеджеры и представители студенческого сообщества обсудят возможности успешного построения карьеры в отечественных компаниях. Свое согласие выступить в качестве спикеров конференции «Менеджмент Будущего ‘18» подтвердили заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО)

Ольга Дергунова, генеральный директор ОАО «Северсталь-инфоком» Сергей Дунаев, член правления – исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов.

Генеральным партнером конференции является Банк ВТБ (ПАО). В числе официальных партнеров: ПАО «Северсталь», ПАО «СИБУР Холдинг», ЗАО «БИОКАД», ПАО «Газпром нефть», АО «СПГ» (Strategy Partners Group).