Палатки для уличной торговли: выбираем надежный и долговечный вариант

В сфере уличной торговли палатки уже давно стали незаменимым оснащением. Легкие, прочные конструкции позволяют быстро и качественно организовать реализацию продукции на базаре, ярмарке либо в непосредственной близости от стационарного магазина. В максимально обширном ассортименте торговые палатки на рынок поставляет компания «Маркиза». На всю продукцию производителя распространяются гарантийные обязательства, предоставляется сервисное обслуживание.

Возможности применения торговых палаток

Палатки, шатры и павильоны – оснащение, отличающееся широкими эксплуатационными возможностями. Их использование не ограничивается сугубо организацией торгового процесса. Палатки производителем могут быть изготовлены по индивидуальным параметрам заказчика. Это дает возможность применять их в качестве оснащения на выставках, рекламных акциях, в виде дополнительной зоны отдыха возле кафе и ресторанов.

На сайте производителя http://www.markiza.ru/products/advert/pos/ купить торговые палатки для уличной торговли можно по максимально выгодной цене. Независимо от внешнего вида и размера, все конструкции поставщика отличают:

мобильность;

простота сборки/разборки;

продолжительный срок службы.

Использовать торговые палатки можно в любых климатических условиях, поскольку их конструкция адаптирована выдерживать серьезные температурные колебания и ветровые нагрузки.

Из чего делают торговые палатки и павильоны

В компании «Маркиза» для изготовления павильонов, шатров и палаток применяют качественное, экологически безопасное сырье. В качестве основы всех конструкций выступает надежный каркас из нержавеющей стали. Для его оснащения применяют прочное ПВХ-полотно или акриловую ткань. Оба этих материала отличает хорошая износоустойчивость, в процессе эксплуатации они не рвутся и не выгорают под прямыми солнечными лучами. Специальная пропитка делает тканевую основу палаток водонепроницаемой. Поэтому торговое оснащение можно спокойно использовать в период снежных или дождевых осадков.

Палатки и павильоны выгодны не только своей доступной стоимостью, но и возможностью использовать их в рекламных целях. На поверхность полотна производителем может быть нанесено стойкое изображение логотипа организации либо товарного ассортимента. Это будет привлекать внимание потенциальных потребителей, что положительно скажется на итоговой прибыли каждого предпринимателя.