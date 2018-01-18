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«Балтика» назвала невозможным попадание кишечной палочки в свое пиво

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© Фото: ТАСС

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«Балтика» заявляет, что ее продукция безопасна и соответствует законодательству РФ и требованиям Таможенного союза.

Пивоваренная компания «Балтика» опровергла возможность попадания кишечной палочки в продукцию. 

«С точки зрения технологических процессов промышленного пивоварения попадание сторонних микроорганизмов в продукцию невозможно», – подчеркнули представители компании.

«Балтика» заявляет, что обеспечивает одинаково высокое и неизменное качество при производстве пива на своих площадках в разных регионах. Качество пива контролируется специалистами с момента закупки сырья до торговой точки. Вся продукция перед розливом, независимо от тары, проходит специальный режим пастеризации, убивающий микроорганизмы. Готовую продукцию разливают в тару, которая проверяется электронным инспектором. На выходе каждая партия контролируется по 27 параметрам. На «Балтике» внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая международным стандартам качества (ISO 9001) и безопасности пищевой продукции (ISO 22000).

Официальной информации о нарушении от Роспотребнадзора Татарстана в компанию не поступало, протоколы исследования продукции не предоставлялись. «Балтика» уже обратилась в ведомство за разъяснениями, поскольку опубликованная на официальном сайте ведомства информация не содержит данные, позволяющие идентифицировать партию продукта. 

Представители компании уверяют, что готовы предоставить все необходимые образцы в Роспотребнадзор, чтобы убедиться в их соответствии стандартам, как только появится информация о партии продукции.

Внутренняя проверка всех заводов компании, проведенная в сентябре 2017 года, не выявила никаких нарушений в технологии производства пива «Балтика» и подтвердила, что продукция не содержит посторонних микроорганизмов.

«Безупречное качество и безопасность продукции являются приоритетом нашей компании. Мы не исключаем, что в ходе проведения исследования могла быть допущена ошибка», – добавили в заявлении для СМИ представители пивоваренной компании «Балтика».

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