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Изготовление компанией АРИАЛ предвыборных печатных агитационных материалов по выборам президента РФ 18 марта 2018 года

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В соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального Закона от 10.01.2003 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «АРИАЛ» ИНН 7816230065, юридический адрес: 197136, город Санкт-Петербург, Газовая улица, дом 10, литер б, офис 31, представляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов по выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Контактные данные:

 

Сайт: http://arial.ru/

Телефон: +7 (812) 334-53-33

Мобильный телефон ответственного сотрудника: +7 (921) 874 32 24, Юрий

Адрес электронной почты: ura@arial.ru

 

Условия оплаты: 100% предоплата
Особые условия: печать широкоформатная, печатаем от размера А3

 

Подробная информация о нашем производстве http://arial.ru/equip/

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