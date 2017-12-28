Изготовление компанией АРИАЛ предвыборных печатных агитационных материалов по выборам президента РФ 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального Закона от 10.01.2003 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «АРИАЛ» ИНН 7816230065, юридический адрес: 197136, город Санкт-Петербург, Газовая улица, дом 10, литер б, офис 31, представляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов по выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Контактные данные:
Сайт: http://arial.ru/
Телефон: +7 (812) 334-53-33
Мобильный телефон ответственного сотрудника: +7 (921) 874 32 24, Юрий
Адрес электронной почты: ura@arial.ru
Условия оплаты: 100% предоплата
Особые условия: печать широкоформатная, печатаем от размера А3
Подробная информация о нашем производстве http://arial.ru/equip/