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Компания ООО «ЯрКамп-Питер»: открыто новое направление продажам грузовиков «ГАЗ»

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Компания ООО «ЯрКамп-Питер» запустила продажи грузового транспорта «ГАЗ» оптом и в розницу. Ассортимент доступен в онлайн-каталоге.

Официальные представители компании ООО «ЯрКамп-Питер» сообщили об активации еще одного приоритетного направления деятельности, которым стала продажа грузового транспорта «ГАЗ». Это лидирующая торговая организация в сфере оптово-розничных поставок автобусной техники в Северо-Западном регионе России. Дилер транспорта «Исузу», «КАМАЗ», «Хендай» подготовил новое предложение для потребителей. Ознакомиться с добавленным разделом, где представлены грузовики «ГАЗ», можно на http://www.buspiter.ru/catalog/gruzoviki-gaz.html. Покупателям доступны надежные модели авто, которые подходят для решения разных задач. Оптовые и розничные клиенты могут заказать:

  • бортовые трехместные грузовики;
  • габаритные фургоны;
  • европлатформы, самосвалы, автовышки;
  • хлебные фургоны и молоковозы;
  • коммерческие автобусы;
  • транспорт с рефрижераторами для поддержания определенной температуры.
 

Новый раздел с грузовиками «ГАЗ» предназначен для частных клиентов, коммерческих организаций, промышленных предприятий, то есть для всех, кто нуждается в надежном оборудовании для перевозок. Для получения информации о стоимости следует подать запрос в режиме онлайн специалистам ООО «ЯрКамп-Питер».
Расширение ассортимента компании стало запланированным мероприятием. Гарантируются сжатые сроки поставок грузовиков «ГАЗ» в другие регионы. Специалисты организуют тщательную предпродажную подготовку транспорта, чтобы обеспечить его полную безопасность и длительность эксплуатации. На фирменной сервисной станции в Петербурге предоставляются профессиональные консультации и услуги по диагностике авто.

Группой компаний по оптово-розничным поставкам грузового транспорта от мировых производителей разработана особая политика лизингового кредитования. Процедура оформления документов сводится к минимуму. Специалисты холдинга учитывают все запросы автоперевозчиков и оперативно реагируют на их изменения. К другим преимуществам сотрудничества с ООО «ЯрКамп-Питер» относятся:

  • тщательная подготовка к каждой сделке;
  • персональный подход;
  • рассмотрение всех проектов вне зависимости от географического положения клиентов;
  • полный ассортимент грузовиков модельного ряда концерна «ГАЗ»;
  • выгодные цены официального дилера.
 

Оптимальные условия сотрудничества и расширение ассортимента повышают инвестиционную привлекательность компании.

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