Компания ООО «ЯрКамп-Питер»: открыто новое направление продажам грузовиков «ГАЗ»

Официальные представители компании ООО «ЯрКамп-Питер» сообщили об активации еще одного приоритетного направления деятельности, которым стала продажа грузового транспорта «ГАЗ». Это лидирующая торговая организация в сфере оптово-розничных поставок автобусной техники в Северо-Западном регионе России. Дилер транспорта «Исузу», «КАМАЗ», «Хендай» подготовил новое предложение для потребителей. Ознакомиться с добавленным разделом, где представлены грузовики «ГАЗ», можно на http://www.buspiter.ru/catalog/gruzoviki-gaz.html. Покупателям доступны надежные модели авто, которые подходят для решения разных задач. Оптовые и розничные клиенты могут заказать:

бортовые трехместные грузовики;

габаритные фургоны;

европлатформы, самосвалы, автовышки;

хлебные фургоны и молоковозы;

коммерческие автобусы;

транспорт с рефрижераторами для поддержания определенной температуры.

Новый раздел с грузовиками «ГАЗ» предназначен для частных клиентов, коммерческих организаций, промышленных предприятий, то есть для всех, кто нуждается в надежном оборудовании для перевозок. Для получения информации о стоимости следует подать запрос в режиме онлайн специалистам ООО «ЯрКамп-Питер».

Расширение ассортимента компании стало запланированным мероприятием. Гарантируются сжатые сроки поставок грузовиков «ГАЗ» в другие регионы. Специалисты организуют тщательную предпродажную подготовку транспорта, чтобы обеспечить его полную безопасность и длительность эксплуатации. На фирменной сервисной станции в Петербурге предоставляются профессиональные консультации и услуги по диагностике авто.

Группой компаний по оптово-розничным поставкам грузового транспорта от мировых производителей разработана особая политика лизингового кредитования. Процедура оформления документов сводится к минимуму. Специалисты холдинга учитывают все запросы автоперевозчиков и оперативно реагируют на их изменения. К другим преимуществам сотрудничества с ООО «ЯрКамп-Питер» относятся:

тщательная подготовка к каждой сделке;

персональный подход;

рассмотрение всех проектов вне зависимости от географического положения клиентов;

полный ассортимент грузовиков модельного ряда концерна «ГАЗ»;

выгодные цены официального дилера.

Оптимальные условия сотрудничества и расширение ассортимента повышают инвестиционную привлекательность компании.