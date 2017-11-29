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Счастье быть семьей: в Петербурге выбрали лучшую «Молодую семью» 2017 года

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© Фото: предоставлено комитетом по молодежной политике
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    В Северной столице подвели итоги Фестиваля молодых семей.

    Лучшие петербургские семьи выбраны в рамках конкурса «Молодая семья, прошедшего во всех районах города. По итогам голосования, звание «Молодая семья 2017» и первое место в номинации «Всем пример» было единогласно отдано семье Алексеевых.

    В номинации «Самая дружная семья» победила семья Макарьевы-Швейкины. Самыми креативными стали Мельниковы. Хранителями традиций признана семья Куцевы-Грудины. В номинации «Самые веселые» победили Фирюлевы.

    Финал конкурса стал одним из самых ожидаемых событий Фестиваля молодых семей, организованного комитетом по молодежной политике. Фестиваль прошел 25 и 26 ноября и объединил на одной площадке высококвалифицированных специалистов, которые ответили на вопросы молодых родителей и дали им практические рекомендации. А пока родители учились, дети резвились на большом количестве площадок, организованных специально для самых важных гостей праздника.

    «Столько счастливых лиц, добрых, лучезарных – это праздник для вас. Спасибо вам за то, что семья у вас - на первом месте», – приветствовала гостей заместитель председателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

    Дети с удовольствием включались в научные опыты и эксперименты, собирали деревянные пазлы, рисовали, разрисовывали печенье и даже почувствовали себя настоящими актерами. Малыши рассказывали стихи и поздравляли мам с Днем матери с главной сцены фестиваля. Генеральный партнер фестиваля – парки семейного отдыха Joki Joya – организовал большую игровую зону с батутами, сухим бассейном, домиком с тоннелем, аниматорами и раздачей воздушных шаров.

    «Сегодня мы побывали на всех станциях. Сын остался в восторге от химического шоу «Наукомании», а мужу понравилась лекция о семейном счастье. Было очень интересно! Мы считаем, что Фестиваль молодых семей – очень нужное мероприятие, ведь оно способствует сохранению семей. А всем участникам и гостям праздника мы желаем постоянно развиваться», – поделилась своими впечатлениями семья Дружниковых из Приморского района, Юлия и Сергей пришли на фестиваль с сыном Сережей.

     

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