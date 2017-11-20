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Особенности покупки радиодеталей в интернет-магазинах

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© Фото: radioelementy.ru

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Как выбрать интернет-магазин по продаже радиодеталей, на что обратить внимание. Как отличить оригинальные радиодетали от подделки.

Приобретение радиодеталей через Интернет – быстрое и удобное решение. Найти комплектующие в широком ассортименте можно на многих сайтах, но актуальным становится вопрос контроля качества продукции. Реле, транзисторы, индикаторы, схемы, диоды, стабилизаторы напряжения и прочие элементы проверить в режиме онлайн не получится. Здесь надо довериться или собственной интуиции, или заключить сделку с надежным продавцом.

Особенности покупки радиоэлементов в интернет-магазинах

 

Первое правило гласит, что не стоит покупать у сомнительных посредников на досках объявлений. Ищите надежные интернет-магазины. Если вы нашли подходящий, обратите внимание на следующие факторы:

  • опыт работы на оптово-розничном рынке;
  • ассортимент товаров и производителей;
  • наличие дистрибьюторских соглашений;
  • гарантии качества;
  • наличие контактных данных (адрес и телефон);
  • условия заключения сделок.
 

Если интернет-магазин по продаже радиоэлементов работает серьезно, ассортимент продукции будет обширный. Купить радиодетали на http://www.radioelementy.ru/ можно с гарантиями качества, поскольку контроль качества всех элементов – обязательная процедура. Собственная лаборатория позволяет проводить тесты с использованием промышленных стендов.

Могут ли подделать радиодетали?

 

В наше время подделывают любые товары, поэтому радиодетали не являются исключением. Это причина, почему покупать надо только у проверенных продавцов. Чтобы обезопасить себя, не бойтесь спрашивать об оригинальности элементов. Обратите внимание на наличие сертификатов качества, возможность предоставления персоналом исчерпывающей технической консультации по выбранным позициям. Высокую степень доверия вызывают интернет-магазины компаний с наличием соответствия требованиям ГОСТ РВ 15.002 – 2003 и ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001.

Обратите внимание на стоимость радиодеталей. На цене часто попадаются желающие и сэкономить, и получить качественную продукцию известных торговых марок. В этом сегменте встречаются именно китайские дешевые подделки. Как говорится, скупой платит дважды. Чтобы снизить риск стать обладателем подделки, в деталях изучите строение и особенности искомых элементов. При ближайшем рассмотрении увидеть различия можно. Обязательно проверяйте купленные радиодетали мультиметром до момента впаивания. При обнаружении брака или подделки можно сделать возврат или замену у продавца. Паяные экземпляры могут отказаться принимать. Будьте бдительны, поэтому совершайте обдуманные покупки в надежных интернет-магазинах.

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