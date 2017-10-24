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Самые вкусные суши: как определить качество любимого блюда?

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16 Ноября 2017, 10:27

При выборе суши важно, чтобы они были свежими. Поэтому приобретать японскую еду следует в местах, которые заслуживают доверия.

Еще несколько лет назад японские суши и роллы были для российских граждан своеобразной диковинкой, заморским яством, которое удавалось попробовать далеко не каждому. Сегодня ситуация обстоит иначе, и насладиться оригинальным вкусом этих блюд можно едва ли не в каждом заведении общепита. Именно из-за такого изобилия многие стали задаваться вопросом: где купить самые вкусные суши в СПб?

Основные критерии качества блюда

 

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться с тем, что вообще означает слово «вкусные»? В данном контексте «вкусные» непременно означает свежие, безопасные для здоровья, сочные и насыщенные. Одним словом, качественные суши. При определении степени качества стоит обратить внимание на следующие моменты.

  • Срок давности приготовления. Насыщенный и яркий вкус роллов способен сохраняться в течение всего трех часов. После этого блюдо приобретает иные вкусовые оттенки, которые способны удовлетворить далеко не каждого гурмана.
  • Наглядность приготовления. Хорошие суши-бары демонстрируют своим клиентам процесс приготовления пищи прямо через стекло или через специальный монитор. Клиент имеет возможность убедиться в том, что в процессе приготовления сушист использует действительно свежие продукты. В крайнем случае, за стеклянной витриной должна лежать рыба, прочие морепродукты, водоросли и иные ингредиенты, которые также может наблюдать покупатель.
  • Свежесть продуктов. Гладкая, блестящая и светлая рыба без постороннего запаха свидетельствует о том, что продукт качественный. Присутствие резкого или неприятного запаха демонстрирует несвежие морепродукты или же вероятность того, что морская рыба заменена речной.
  • Состояние риса. В хороших и вкусных роллах рис остывший, но не холодный. Он не пересушен и не склеен в странную кашицеобразную массу.
 

Где купить самые вкусные суши в Санкт-Петербурге

 

Самые вкусные и свежие суши можно не только найти в настоящих японских или азиатских ресторанах, но и заказать через проверенную службу доставки. Сразу после звонка клиента сушист приступает к приготовлению блюда, после чего курьер в течение часа уже доставит его по указанному адресу. Свежие, только что приготовленные суши всегда вкусные, сочные и приятные на вкус. В таких компаниях не используются заготовленные сеты или наборы, так как репутация и успех фирмы зависят как раз от полного удовлетворения клиента.

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