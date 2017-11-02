Что водители Петербурга обсуждают с пассажирами и могут рассказать о городе

Онлайн-сервис для заказа поездок Uber пришел в город ровно три года назад. За это время водители стали настоящими городскими экспертами: кто, как не они, лучше других могут рассказать о самых популярных маршрутах жителей Петербурга и о тех, кого возят каждый день.

Куда поедем?

Заказы часто приходят от гостей города, в том числе иностранцев. Поэтому самым популярным направлением для поездок остается Невский проспект и его окрестности. Также водители отмечают частые поездки на улицы Ломоносова и Рубинштейна, где расположено множество ресторанов, баров и винотек, например, «Счастье», «География», «Винный шкаф», Tesla bar, «Рубинштейн», «Виностудия». В воскресенье, по словам водителей, самые популярные маршруты - это ЦПКО, Елагин и Крестовский острова, а также парк 300-летия Санкт-Петербурга. Отдельная очень популярная локация - Лиговский, 50, где сейчас находится бизнес-центр и лофтовое пространство, а раньше бурлила ночная жизнь Петербурга, отмечает водитель Станислав Каравашкин.

Пассажиры не забывают и о достопримечательностях в окрестностях Петербурга, главными из которых остаются Петергоф и Кронштадт. При этом, по словам водителя Алексея Летуновского, иностранцы могут посетить оба места в течение одного дня, заказывают поездки туда даже зимой и поздней осенью. Иногда просят водителя пройтись с ними и сфотографировать на память.

Популярное время для заказов

По наблюдениям водителей, больше всего заказов поступает вечером в субботу и воскресенье (с 20:00 до 01:00), когда петербуржцы активно перемещаются по городу, посещают различные мероприятия. В рабочие дни популярным временем для заказа является вечер пятницы (после 16:00). Кроме того, именно в это время, по словам водителей, дороги загружены больше всего, поэтому, если вы торопитесь на важную встречу или должны попасть куда-то к определенному времени, лучше заранее предусмотреть альтернативные наземному транспорту способы передвижения по городу.

Тем не менее, несмотря на пробки и другие транспортные проблемы, водители и пассажиры в любой стрессовой ситуации остаются очень сдержанными, отмечает водитель Ирина Ковалевская. По ее словам, Петербург держит марку культурной столицы и в этом вопросе.

Темы для разговора

Водитель Ирина Петкова отмечает, что большинство пассажиров в Петербурге - около 70% - во время поездок предпочитают заниматься своими делами, сосредоточившись на экранах своих смартфонов и не пытаясь начать общение. Если разговаривают, то чаще всего о спорте, правильном питании, здоровом образе жизни, хобби. Водитель Uber Елена Кириченко заметила, что мужчины часто задают вопросы о ее машине или начинают беседу об автомобилях в целом.

Пользователи традиционно обращаются к водителям, чтобы узнать интересные места и мероприятия в Петербурге.

По словам Елены, ее секрет общения с пассажирами - не быть назойливой и не заводить разговоры без повода, но участвовать в беседе, если человек в настроении поболтать и затрагивает близкую ей тему.